Ne može više da glumi žrtvu: Luki prekipelo, žestoko odbrusio Aneli pred! (VIDEO)

Drama!

U toku je "Igra istine", a Marko Janjušević Janjuš postavio je naredno pitanje Aneli Ahmić, kako bi od nje saznao da li zna kog muškarca želi.

- Aneli, da li znaš gde ćeš? - pitao je Janjuš,

- Ne, jako sam loše - rekla je ona.

- Da li si šapnula Luki da ste maštali o bebi? - pitao je Janjuš.

- To smo se sinoć prepucavali i sprdali se, nisam šaputala. Jutros nisam mogla da zaspim, vrtela sam se sat vremena. Naravno da se kajem jer sam ovo napravila sa Asminom. Ja se kajem i zbog sebe i zbog njega. Ja ne želim da budem u ovom odnosu, ne želim osobu poput Luke. Ja sam napravila šta sam napravila. Gledala sam postupke prema Boginji, Aniti, Maji, prema svim ženama. Ja sam sad videla da on nije mogao sad da se opusti zbog mene - govorila je Aneli.

- Pa naravno svaki muškarac ne može da se opusti kad ima ženu. Ona pominje Boginju, ne može više da mi glumi žrtvu! Ko je j*be bre - besneo je Luka.

- Asmine, pitanje za tebe, da li bi voleo da vidiš Noru u video-čestitki? - pitala je Aneli.

- Naravno i nadam se da će da pošalju. Pitanje za Maju, da li si ljubomorna na odnos Anite, Luke i Boginje? - pitao je Asmin.

- Postavljaš glupa pitanja, ali okej. Nisam ljubomorna jer nemam emocije prema ni prema kome. Najmanje bih bila ljubomorna kad bi ti imao bilo kakav odnos, ako ćeš dodatan odgovor - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić