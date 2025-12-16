AKTUELNO

Zadruga

Ne može više da glumi žrtvu: Luki prekipelo, žestoko odbrusio Aneli pred! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

U toku je "Igra istine", a Marko Janjušević Janjuš postavio je naredno pitanje Aneli Ahmić, kako bi od nje saznao da li zna kog muškarca želi.

- Aneli, da li znaš gde ćeš? - pitao je Janjuš,

- Ne, jako sam loše - rekla je ona.

pročitajte još

SADA JE SVE JASNO: Anita otkrila kako je protekla noć u izolaciji sa Lukom, Aneli sve vreme guta knedle (VIDEO)

- Da li si šapnula Luki da ste maštali o bebi? - pitao je Janjuš.

- To smo se sinoć prepucavali i sprdali se, nisam šaputala. Jutros nisam mogla da zaspim, vrtela sam se sat vremena. Naravno da se kajem jer sam ovo napravila sa Asminom. Ja se kajem i zbog sebe i zbog njega. Ja ne želim da budem u ovom odnosu, ne želim osobu poput Luke. Ja sam napravila šta sam napravila. Gledala sam postupke prema Boginji, Aniti, Maji, prema svim ženama. Ja sam sad videla da on nije mogao sad da se opusti zbog mene - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa naravno svaki muškarac ne može da se opusti kad ima ženu. Ona pominje Boginju, ne može više da mi glumi žrtvu! Ko je j*be bre - besneo je Luka.

- Asmine, pitanje za tebe, da li bi voleo da vidiš Noru u video-čestitki? - pitala je Aneli.

pročitajte još

NAŠAO NASLEDNIKA: Anđelo sebi zadao ozbiljan zadatak, nakon Elite se ŽENI, a Muratu prepušta sve devojke Beograda (VIDEO)

- Naravno i nadam se da će da pošalju. Pitanje za Maju, da li si ljubomorna na odnos Anite, Luke i Boginje? - pitao je Asmin.

- Postavljaš glupa pitanja, ali okej. Nisam ljubomorna jer nemam emocije prema ni prema kome. Najmanje bih bila ljubomorna kad bi ti imao bilo kakav odnos, ako ćeš dodatan odgovor - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Glumi žrtvu: Ivan žestoko odbrusio Branki i prozvao je folirantom! (VIDEO)

Domaći

Totalno pomračenje Luke Vujovića: Aneli ga isprozivala da glumi žrtvu, Anđelo mu do kraja skinuo masku! (VIDEO)

Zadruga

Je l' treba skakavac da te blamira? Alibaba žestoko udario po Luki, Aneli ne prestaje da ga psuje! (VIDEO)

Zadruga

Haos u najavi: Luka se žestoko ruga Alibabi, ne može da veruje šta čovek priča (VIDEO)

Zadruga

Stanija je prošlost, više me ne zanima: Alibaba žestoko zaratio sa Urošem. obezbeđenje ih prati u stopu! (VIDEO)

Zadruga

Prekipelo mu: Anđelo žestoko zamerio Kačavendi izolaciju sa Vanjom (VIDEO)