Je l' treba skakavac da te blamira? Alibaba žestoko udario po Luki, Aneli ne prestaje da ga psuje! (VIDEO)

Foto: Pink.rs, Pixabay.com

Asmin Durdžić nije želeo da odustane od razgovora sa Aneli Ahmić, pa joj je sve vreme postavljao pitanja dok je prolazila kroz dvorište Bele kuće.

- Ona mene ne može da gleda u oči i da me laže. Hoćeš na cigaretu? Nemoj da te blamira skakavac - rekao je Asmin.

- Ne budi ljubomoran - dodala je ona.

- Je l' treba ovaj da te blamira skakavac? - pitao je on.

Foto: TV Pink Printscreen

- Paljba - poručila je Aneli.

- Kad razmišljaš o Nori? Zašto mi niste dali dete? - pitao je on.

- P*ši k*rac - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

