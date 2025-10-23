Je l' treba skakavac da te blamira? Alibaba žestoko udario po Luki, Aneli ne prestaje da ga psuje! (VIDEO)

Drama!

Asmin Durdžić nije želeo da odustane od razgovora sa Aneli Ahmić, pa joj je sve vreme postavljao pitanja dok je prolazila kroz dvorište Bele kuće.

- Ona mene ne može da gleda u oči i da me laže. Hoćeš na cigaretu? Nemoj da te blamira skakavac - rekao je Asmin.

- Ne budi ljubomoran - dodala je ona.

- Je l' treba ovaj da te blamira skakavac? - pitao je on.

- Paljba - poručila je Aneli.

- Kad razmišljaš o Nori? Zašto mi niste dali dete? - pitao je on.

- P*ši k*rac - rekla je Aneli.

Autor: A. Nikolić