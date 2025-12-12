AKTUELNO

Zadruga

Haos u najavi: Luka se žestoko ruga Alibabi, ne može da veruje šta čovek priča (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Luka Vujović za vreme reklama ismevao je Asmina Durdžića zbog svega što je pričao tokom emisije "Pitanja novinara".

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo je copy paste, kao sad je vreme sebe da stavi na prvo mesto, a to je i ova rekla. Oni da su druge stavljali na prvo mesto, bili bi jedno drugom na prvom mestu. Ne možeš sa pet devojaka da prevariš ženu sa kojom imaš dete, ako ti je ona na prvom mestu. Sudija, sviraj kraj... Kad je rekao da nikad u životu se ne bi vratio bivšoj kad ga povredi, pada na sitnicama... Majko sveta - govorio je Luka. 

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

