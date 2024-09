Glumi žrtvu: Ivan žestoko odbrusio Branki i prozvao je folirantom! (VIDEO)

Drama ne prestaje!

Pred sam kraj emisije "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je još jedan snimak. Takmičari "Elite" imali su priliku da vide razgovor Silvije Patrik Simonović i Branke Knežević o Ivanu Marinkoviću.

- Provalila sam da Jelenu pravi ljubomornom. On se meni svideo, rekla sam to odmah, ali njegovo ponašanje... Bila je to hemija i privlačnost - rekla je Branka.

- Ona sad glumi žrtvu, ne foliraj se. Ja sa njom ne komuniciram puno, ali je ne izbegavam. Popričam sa njom kad se sretnemo. Počinje da me nervira jer ona ne odustaje od priče da se kači na mene, a ja sam joj dao do znanja da ne želim ništa - govorio je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić