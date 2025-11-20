Totalno uništenje: Alibaba raskrinkao Teodorine kvarne namere prema Bebici! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Teodoru Delić.

- Daješ nadu Bebici samo da ne bi rekao pravo istinu, ko si ti i kakva si devojka. Šta se tebi Bebica meša kad ti dolaziš kod njega i hoćeš da se j*beš sa Filipom pored njega živog? - glasilo je pitanje.

- Kako dajem lažnu nadu ako ja kažem jasno da sve i da ne budem sa Filipom i bilo kim da sa njim neću da se mirim jer sam nezadovoljna, pa i nabrojim zbog čega. Ako sam mu jasno objasnila zbog čega se sve to izdešavalo... Ja samo hoću da dokažem da je on folirant, ali neću ni to da dokazujem da ne bi ispalo da ja ne dajem lažnu nadu. Ne znam šta on to ima da kaže o meni - govorila je Teodora.

- Ona je njega danas provocirala, rekla mu je da je smrad i da dokaže da ga voli - rekao je Asmin.

- Ti si patološki lažov - dodala je Teodora.

- Ja sam tebe navlačio da dokažem da si mala k*ravela - rekao je Durdžić.

- Zašto si za omiljenu osobu izabrala Ivu, a ne Vanju Prodanović? - glasilo je pitanje za Saru Šajić.

- Jer su bile u Odabranima. Njih dve su bile u Odabranima, inače bih verovatno Anastasiju ili Vanju - rekla je ona.

- Bravo Viktore za tvoju objektivnost. Jedan si od mlađih, a pametniji od ostalih. U pravom trenutku si pružio podršku Aneli, dok su je ostai gazili - glasilo je pitanje za Viktora Gagića.

- Aneli sad niko nije uvredio otkako je spustila loptu sa Asminom. Naravno da sam objektivan, ja imam m*da - rekao je on.

- Jako ga gotivim, uvek je bio objektivan - dodala je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić