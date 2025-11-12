AKTUELNO

ONA SE SPRDA SA TOBOM: Sofija i Kačavenda otvorile Bebici oči, skrenule mu pažnju na Teodorine KVARNE POTEZE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tu su za njega u teškim momentima!

Nenad Macanović Bebica i ovog jutra je ustao utučen zbog izdaje, koju mu je Teodora Delić priredila sa Filipom Đukićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Treba da uzmeš i da iz*ebeš neku ovde devojku, veruj ti meni - kazao je Luks.

- Ne treba da glumiš da si sjajno, ali nemoj ni da upadaš u depresiju - rekla je Kačavenda.

- Ona se sprda sa tobom - kazalam je Sofija.

- Ona je meni sinoć rekla kao da joj je žao, ali ja nešto sumnjam u to, videćemo - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

