Sklopile sve kockice: Milena i Sofija pokušale da otvore oči Sandri i skrenu joj pažnju na Lukine kvarne poteze! (VIDEO)

Sasule joj surovu istinu u lice!

Sofija Janićijević i Milena Kačavenda pokušale su da otvore oči Sandri Obradović i objasne joj da Luka Vujović nije iskren u njihovom odnosu.

- Džaba šta ti i ja pričamo, ona će sebe da ubedi u ono što on kaže jer je on manipulator. On će da bude u pravu jer je svaki put govorio da neće da je povredi. On je stalno govorio da hoće da se pomiri - rekla je Sofija.

- Njemu treba normalna veza i njegovi navijaju za Sandru, ali ja baš mislim da je on za Aneli i taj fazon žene - dodala je Milena.

- On zna da ima utican nad tobom i da nećeš da primiš srcu ono što ti kažemo. On je ispred mene njoj mirisao vrat, ljubio joj ruke... Ne zaj*bavaj, kako to može dečko da radi? Šta ga briga da li je dobar taj parfem - natavila je Janićijevićeva.

- Meni se to ništa ne sviđa. Odavno se to meni ne sviđa i on to zna. Kad sam reagovala on se pravio da ne čuje jer sam dobra sa Sandrom - dodala je Kačavenda.

- Meni je rekao da ti punim glavu, kad je krenuo da upoređuje tebe - rekla je Sofija.

Autor: A. Nikolić