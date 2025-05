Izvlači se iz živog blata: Anđela brutalno udarila na Aneli da bi se oprala od pljuvanja Gastoza kod Đedovića! Haos (VIDEO)

Jedna drugoj sasule sve u lice!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca" voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Anđelu Đuričić.

- Pljuvala si Aneli jer je išla kod Đedovića i pljuvala Luku, a onda si ti išla kod Đedovića i pljuvala Gastoza. Kako to, dušo draga? - glasilo je pitanje.

- Đedović nije neko ko je došao i rekao za moju porodicu da mi sestra ima p*rnić. Kad bi mi moj dečko rekao da mi Đedović nije prijatelj i da sa njim ne mogu da provodim vreme tad bi bilo tako. Mi se ovde nismo pljuvali. Kad Đedović bude za moju porodicu te stvari pričao i kad budem pogazila porodicu zarad višeg cilja sedela sa nekim ko je to rekao onda možemo da pričamo. Đedović je bio tu za mene kad je Gastoz uvek i sve što sam mu rekla zna sve i ne postoji stvar da nisam rekla Gastozu, a da sam rekla Đedoviću. Ako sam ga pljuvala neka se pripiše tome, ali ne znam da je Gastoz neko kome smeta što ja sedim sa Đedovićem - govorila je Anđela.

- Istina je šta je Đedović govorio za moju porodicu, ali je on mene prošle godine branio i vadio me kad je bilo teško, a ja sam to oprostila i to ide na njegov obraz. Vidiš kako ga ti pljuješ i podsećaš naciju. Vi ste se pljuvali napolju, on je samo pljuvao tebe, a ne tvoju porodicu. Tebe je tvoj dečko ispljuvao najstrašnije i sad tvoju porodicu. Mogu misliti šta tvoja porodica prolazi kad znaju da si na p*rno sajtu - pričala je Aneli.

