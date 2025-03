Rafalna paljba: Ivanija žestoko udarila na Đedovića, zbog njenih reči nastao je muk! (VIDEO)

Sasula mu sve što misli u lice!

U toku su još jedne "Nominacije", a takmičari večeras biraju između Marka Đedovića i Jovane Tomić Matore. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivaniji Bajić.

- Po meni si ljigav, sve vređaš na finjaka, a po mom mišljenju to ispada ljigavo. Smatram da nikome nisi prijatelj. Nisi zloban, ali loš jesi. Bezličan si, o tebi niko ne zna ništa da kaže osim da se o tebi ništa ne zna. Večeras komentarišu niti smrdi, niti miriše, nema taj neki x kaftor. Ti si neka vrta maniplatora koji nam ovde nameće stav i autoritet, pokušavaš da nam uteraš strah u kosti, a to možeš ovim tvojim poltrončićima. Mislim da te je Matora raskrinkala i da si spustio loptu. Trpaš se u svaku priču, a nema te nigde. Koji god klip Anđele i Gastoza izađe da su u svađi ti si tu, ispadaš kao kadropaćenik, a mislim da to nisi. Mislim da je Matora pozitivna, luda, harizmatična i dobar prijatelj. Mislim da je pristrasna. Nije moralno čuvati sve tajne. Moraš da budeš objektivna, a mislim da to nisi u vezama i ponašaš se kao neki pas u vezi. Smatram da je katastrofa što je Stefani krila dete, a nije trebalo ti u tome da učestvuješ. Katastrofa je što su ti cepali majicu, što si se cepala, katastrofa mi je i taj izlazak iz bolnice. Što se tiče Dragane mislim da to nije klasično druženje nego muvanje. Mislim da nisi iskrena ni prema Dragani, ni prema Stefani. Nema logike ako se muvaš sa Draganom da nosiš prsten od Stefani. Voliš da sediš na sve stolice. Ostavljam Matoru - govorila je ona.

- Sa Markom imam baš dobar odnos, jako ga cenim i poštujem. Šmekerica si, super si bio na "Elitoviziji", imaš prelepe okice. Uglavom si tu za mene, dao si mi komplimente, savete kad su mi potrebne, debate su mi super i tvoje mišljenje cenim. Mi ćemo verovatno i napolju da se družimo. Matora mi je gotivna, ali mi se ne sviđaju stvari koje si uradila Munji. Ja sam majka i smatram da nije trebalo lišiti ga prava roditelja, pa sve i da gori ceo svet. Morala si da je ubediš da Munji javi na vreme i to ti jedino zameram. Igraš se sa devojčicama, gotivim te. Ja nisam u tvom timu žena, volim muškarce. Moram da ostavim Marka - govorila je Branka.

- Ja sam u timu. Matora i ja smo stare prijateljice, puno te volim i gotivim. Prvu tajnu sam ti rekla još pre sedam godina i rekla sam joj da idem da promenim pol posle "Zadruge". Ona je jedina koja je znala, nikad nije izdala i nikad nije pričala o tome. Bilo mi je drago što sam ti to rekla. Ja tebe smatram prijateljicom i o tebi mislim sve najlepše. Ne želim da ulazim u tvoje bivše devojke i ne želim da komentarišem nekoga koga ne poznajem. Ti najbolje znaš šta tebi treba ili ne i da li ide ili ne ide. Marko je jedan odličan rijaliti igrač. Pametan je dečko, inteligentan, odlično vodiš debatu i vidim da uživaš u tome. Ja kad sam videla spolja na televiziji rekla sam da si strog. Mi smo se zbližili kad smo bili odabrani, dosta si me pitao i ja sam ti na svakakva pitanja odgovorila. Moram da ostavim moju Matoru - rekla je Ana Nikolić.

- Marko, uvek sam se raspravljala sa drugaricom koja je zaljubljena u tebe i pričala sam da si loš. O tebi sam promenila mišljenje, mislim da si sad dobar. Imaš dosta poltrona. Nemam ništa loše da kažem o tebi. Matora, mislim da si dobar drug, ali ja sam neko ne podržava p*derluk. Što se tiče Stefani podržavam što si krila jer smatram da je ona tvoja partnerka i ona se tebi poverila i tu je po mom mišljenju jedini krivac ona. Ne znam kako preobratiš ove devojke. Mislim da će sa Draganom da bude nešto. Sviđa mi se da provodim vreme sa tobom jer si ortak. Moram da nominujem Matoru - rekla je Jovanka Denčić Džordi.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić