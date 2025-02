Ovo je najogavnija osoba koja je ušla u rijaliti: Aneli dočekala svojih 5 minuta da urniše Enu Čolić, otkrila kako na kvarne načine dovodi Peju do ludila! (VIDEO)

Sasula joj sve u lice!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" dao je reč Aneli Ahmić kako bi prokomentarisala sukob koji su imali Ena Čolić i Jovan Pejić Peja.

- Očigledno nešto postoji između Munje i nje, kad je posle svega išla da ga pita da joj napravi kafu i da trenira sa njim. Ona se sad vadi na Sofi, kao da on trenira sa njom. Ona ovog dečka pravi budalom. Nema veze što on mene napuši da odbrani nju, to tako i treba. Ja nikako ne mogu da stanem na njenu stranu jer ona nije u pravu. Ona njega direktno izbacuje iz takta i ubacuje ga u problem. Ona priča kako vaspitava sina na najbolji način, kako? Ponašanjem koje je ovde prikazala? - govorila je Aneli.

- Ja napolju nisam okružena vama - rekla je Ena.

- Ona ovde pominje šta je Zlata radila sa njenom bivšom devojkom, pominje bolesti... Ja tu rečenicu ne mogu ni da izgovorim. Ove rečenice bolesne, meni je to van pameti. On će opet da pukne i doći će u fazu da lomi i šeta. Ona njega izluđuje i sve radi planski da bi u suzama imala dramaturgiju. Sad je rekla da je izglasan za najodanijeg zbog nje jer ga je tako predstavila. Ljudi vide da ona od njega pravi budaletinu i da ga izluđuje na kvarne načine. Ovo je najogavnija osoba koja je ušla u rijaliti. Ovaj dečko ne zaslužuje ovaku devojku. Ona se hvali mafijašima - nastavila je Ahmićeva.

- Je l' ona ljubomorna na moje mafijaše? Ti žudiš za mafijašima, nego neće da sede sa tobom - dodala je Ena.

- Ona hoće da iznese prljav veš o njegovoj porodici da bi ih oblatila. Ovo za Munju je van svake pameti, a tek će u nastavku da radi u inat. Ovo je tek njen početak i u narednom periodu ćemo da gledamo Munju i nju. Gledala sam sad kako se Munja smejao. Ja znam kako su se ljubili, ona stalno flertuje sa njim - pričala je Aneli.

- Samo da demantujem da sam drukala Peju jer je on meni to rekao na fontani što sam ja pomenula za njegovu mamu. Pokušavam da je iskuliram, ali... Devojka je opet obukla beli sako jer se nadala ulasku, pa je otišla da ga presvuče. Uvek je beli sako ili ljubičasta haljina. Mi to ovde komentarišemo deseti petak - nastavila je Čolićeva.

Autor: A. Nikolić