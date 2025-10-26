AKTUELNO

Zadruga

Jurila me zbog penthousa: Alibaba žestoko započeo Anelinu nominaciju, ona skočila kao oparena da dokaže svoju istinu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

MAJA SKIDA CRNU MAGIJU SA LUKE: Sutra će održati specijalni obred, rešila da ga zauvek oslobodi od Ahmićka! (VIDEO)

- Sve što sam rekao Luki, to se desilo. Rekao sam mu da su ga bacile u vatru i da ga pravi budalom kao što sam i rekao da će tvoju mamu da nazivaju kao moju - rekao je Alibaba, pa se osvrnuo na Aneli:

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni Luka nije toliko bitan, on mi nije uradio ništa. Ja sam ovu devojku upoznao na Fejsu pre 3-4 godine i pisala mi je stalno zbog mog penthousa. Stalno mi je pisala i odgovarala na stori, a ja sam mislio da je fejk profil pošto je previše dobro izgledala. Mi smo se čuli i otišao sam po nju na granicu i odveo sam je u Linc. Imali smo pet-šest lepih dana gde sam nosio tanjire za njom - rekao je Alibaba.

ANELI JE SLUŠALA KAKO SAM PLAKALA I MOLILA... Neriova baka Nada raskrinkala Ahmićevu, pa obelodanila ŠOKANTNE KLEVETE Grofice!

- To je laž, on se na terasi dr*girao sa bratom, a ja sam imala mučnine odmah - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

