Jurila me zbog penthousa: Alibaba žestoko započeo Anelinu nominaciju, ona skočila kao oparena da dokaže svoju istinu! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću.

- Sve što sam rekao Luki, to se desilo. Rekao sam mu da su ga bacile u vatru i da ga pravi budalom kao što sam i rekao da će tvoju mamu da nazivaju kao moju - rekao je Alibaba, pa se osvrnuo na Aneli:

- Meni Luka nije toliko bitan, on mi nije uradio ništa. Ja sam ovu devojku upoznao na Fejsu pre 3-4 godine i pisala mi je stalno zbog mog penthousa. Stalno mi je pisala i odgovarala na stori, a ja sam mislio da je fejk profil pošto je previše dobro izgledala. Mi smo se čuli i otišao sam po nju na granicu i odveo sam je u Linc. Imali smo pet-šest lepih dana gde sam nosio tanjire za njom - rekao je Alibaba.

- To je laž, on se na terasi dr*girao sa bratom, a ja sam imala mučnine odmah - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić