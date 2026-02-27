Luka okreće Anitu protiv Tamare Radoman! PR druženje počinje da puca, Vujović skočio: Ista ta Tamara je rekla da Anđelo priča istinu (VIDEO)

Žestoko!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Dači Virijeviću, kako bi nastavio komentarisanje odnosa Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Ja prihvatam ovde uvrede, ali ja ću samo činjenice. Što se tiče klipa, ne znam zašto oni pričaju o Maji, koja je poenta da pričaju o Maji ako nemaju problem?! Problem je Anitin i Majin odnos, koji već počinje malo da ide na živce, kao što je išao Majin i Anelin. Evo, sada ću da navedem dve situacije gde smatram da Anita radi u inat Aneli. Ona kaže da može da priča sa svim devojkama, a Maja je rekla: "ako ti se sviđala jakna pre tri meseca, sviđaće ti se opet", jasno je da je mislila na Luku, pa onda i situacija za gaće. Kecaju se ispred Aneli, znači njihove svađe se zasnivaju na Aneli, zato kažem da su Aneli i Asmin jedina glavna tema, a svi ostali se uvlače da bi bili u tim temama - rekao je Dača.

- Ja se igram sa svima?! Ja - čudila se Maja.

- Aniti je bitnije da tera inat Aneli preko Luke, nego to što će da ispadne smešna jer se druži sa Majom. Anita je videla klip Maje i Luke, a oni ne žele da im se ukazuju greške ovde, nego sa strane i u krevetu - rekao je Virijević.

- Mi smo pričali o danu ulaska, kako sam ja ulazila, pa smo se dotakli kako je on ušao ovde. Nisam ja na osnovu klipa komentarisala ovo. Imale smo svađu kada je izvređala Tamaru zajedno sa Asminom, nakon toga smo spustile loptu i sve smo bolje i bolje. Ne znači da nećemo da se svađamo, naš odnos je ovakav od šestice, od najbolje do najgore - rekla je Anita.

- Meni si rekla da ne možeš da budeš dobra sa mnom jer sam vređao Tamaru, a Maja je vređala više nego ja, pa ste dobre - rekao je Asmin.

- Tamara je komentarisala da ja treba da se ugledam na Anđela i da je Anđelo 90 odsto rekao istinu, a ona u najgorem sukobu sa njim - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić