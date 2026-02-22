Brat treba da ti bude PR! Advokatica posavetovala Asmina da se ugleda na Suda, pa ga žestoko protresla: Zašto nisi Neriju pomogao napolju? (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Vanji Prodanović, kako bi nominovala Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Ja mislim da ti u sebi nisi zla, ali imaš mnogo mana koje me iritiraju. Ja ne znam da li sam uhvatila momenat da si spjila tri rečenice, a da nisi sebe spomenula. Mnofgo ružno izgleda kad sebe uzdižeš. O tebi nemam lepo mišljenje i zameram ti što si pričao onako ružme stvari. Ježim se terminima kojima olako baratate, mislim da oduzimanje dece. Asmina šaljem - rekla je Vanja.

- Aneli i ti ste blam jer ste dozvolile da se vas dve tučete zbog muškaraca, a ne oni oko vas. Imamo odličnu komunikaciju, ali nismo bliske. Ne možeš da me uvrediš. Šaljem Asmina - rekla je Matora.

- Ti si ušao ovde i pokazao si mnoga lica ovde. Mnoga lica govore da nemaju večeras šta da ti zamere... Setimo se samo da me Bebica zbog Tanje bacio u bazen... Ti ćeš se stideti onoga što si uradio kad izađeš!Ja ti zameram nasilje koje si pokazao, ophođenje prema Neriju. Zašto mu napolju nisi pomogao,a znao si za problem sa majkom?! Da si želeo ovo da rešiš mogao si i te kako napolju. Sušta si suprotnost od svog brata i mislim da bi on trebao da ti bude PR za odnose sa javnošću - rekla je Jovana.

- Majo sa tobom sam imao odnose od sjaja do očaja. Samo se vrati na početak kad si ušla u Zadrugu dva i samo šta si me pitala. Ja sam rekao Maji da prizna, jer ako bude lagala biće smešna. Naš je sukob bio zbog neke pete stvari. Ove godine je okej. Maja je ovde uradila njagore stvari, ali ja znam koliko e ona tužna u neki momentima kad mi se obrati iako ona to neće priznati. Čoveka čini dobrim izbor partnera i izbor prijatelja. Oni koji te lože ne misle ti dobro. Ova priča oko Asmina ne sme da te interesuje. Matora je najrealnija buila. Osnovna i glava priča su Asmin i Aneli, ostalo nikakvu jačinu nema - rekao je Mića.

