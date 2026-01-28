NISI TI BOGOMDANA! Boginja doletela da se obračuna sa Majom, leti perje na sve strane: KREĆE PAKAO! (VIDEO)

Žestoko!
Maja Marinković prepričavala je cimerka kako ju je navodno Tanja Stijelja Boginja gurala u kazinu, nakon čega je Boginja doletela da se obračuna.
- Bilo je namerno, videla sam. Ja im kažem da se pomere, a one namerno stoje. Videla si da su me gurale - rekla je Maja.
- Tako je izgledalo - rekla je Rada.
- Ja sam mnogo zaje*ana, još jednom se desi i ide pakao - rekla je Maja.
- Ajde neka bude! Imam pravo da igram gde hoću. Rado, bezobrazna si i šlihtaš se Maji - rekla je Boginja.
- Gurale ste me - rekla je Maja.
- Bezobrazna si. Nisi ti ovde bogomdana - rekla je Boginja.
- Još jednom me gurni i videćeš - rekla je Maja.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić