LETI PERJE: Miljana i Ivan žestoko zaratili, leti perje na sve strane! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji ''Gledanje snimaka'', voditelj Milan Milošević je postavio Aneli Ahmić.

- Dokle ćeš misliti o tome šta tvoja porodica miski? Da li tvoja sestra misli o tebi kada je prodavala auto? Ti moraš da progutaš sve, a Siti se sve prašta. Kako to? - glasilo je pitanje.

- Iskreno, nije mi bitno Sitino mišljenje, koliko mamino, jer mi je mama bolesna. Uvek bi me zanimalo šta kažu, jer sam takava. Porodica mi je na prvom mestu - rekla je Aneli.

- Sita gleda samo svoju korist, to je tako. Neka gleda sebe, ja ću da joj pomognem i neki posao svoj da pokrene i to je to - rekao je Aneli.

- Miljana, da li si svesna da nine za pohvalu da bacaš tuđe stvari? - glasilo je pitanje.

- Da, svesna sam. Nije to za pohvalu, ali moram da kažem da me je Ivan provocirao sa psom. Psu je govorio ''sine moj'', to me je veoma izbacilo iz takta - kazala je Miljana.

- Je*em li mamu ja Miljani. Je*aću vam sve. Pi*ka li vam mrtva materina. Je*em ti kuću i mamu. Je*em ti mamu i ona dva majmuna u tvojoj kući koji sede kod kuće i loču, dok koriste tvoje pare - rekao je Ivan.

- Nemoj da me provociraš više sa svojim komentarima da ti je pas sin - kazala je Miljana.

- Pi*ka ti materina, beži od mene. Bolesnice jedna bolesna - rekao je Ivan.

Autor: S.Z.