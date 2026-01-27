AKTUELNO

Znači da nemaš koga da je*eš napolju: Ivan jedva dočekao da udari na Anđelovu muškost, on istog momenta zapušio usta Mileni! (VIDEO)

Žestoko!

Anđelo Ranković ustao je kako bi se obračunao sa Milenom Kačavednom.

- Njoj je izvlačenje da sam ja nju hteo da navučem. Njoj je izletelo u besu i sad priča kako je ona mene nameštala - rekao je Anđelo.

- Dvoje su se dopisivali, muškarac i žena, a mi tražimo ko je donji - rekao je Ivan.

- Ovo ide Mileni na štetu, njega boli ku*ac - rekao je Mića.

- Tako je! Rekla je da joj je bitno da gori tema - rekao je Anđelo.

- Da li svaka žena koja na ovakvu poruku i ponudu je l' to loša žena? One su slabiji i nežniji pol. Njima imponuje to. Da mu je ona napisala da želi ku*ac bila bi najveća ku*va, a možda nije - pitao je Ivan.

- Odgovarala si mi na storije - rekao je Anđelo.

- Znači da nemaš koga da je*eš napolju. Iz ovog priloženog ti si lud za njom - rekao je Ivan.

- Ne bih rekao. Samim tim što ti govoriš da si mene nameštala šta bi radila da nisi sumnjala? Ti bi nastavila još više! Sećam se šta si rekla na koga ti ličim iz mlađih dana - rekao je Anđelo.

