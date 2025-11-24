Milan se javno obratio Stefanu Kariću: Jednom rečenicom zapušio usta svima! Jovan zbog Milosave žestoko osuđen (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

- Želim da prvo pozdravim Stefana Karića, Piksija, Tinu i Osmana, možete da pričate šta hoćete. Prvo mesto je Jovana koja nikoga ovde ne vređa i ne ponižava. Drugo mesto je odnos Teodore prema Bebici. Treće mesto je Jovan prema Milosavi. Za pozitivno su Mića, Luka i Terza - rekao je Milan.

- Teodora je prva, ispala je nezahvalna prema Bebici. Nerio je ispao nezahvalan prema majci, a Joca prema Milosavi - rekla je Anastasija.

- Teodora i Aneli su prvo mesto, trebale su da pokažu poštovanje pa taman i došlo do kraha odnosa. Treća osoba je Joca Rajić. Dragana i Matora imaju obostranu zahvalnost i poštovanje i mislim da je Bog sklopio kockice i obe ste dobile šta zaslužujete. Treća osoba je Sara Stojanović. Osećam iskrenu zahvalnost i dobronamernost - rekla je Vanja.

- Bora i Anastasija su nezahvalni ispali prema meni i većini ukućana. Mi smo skakali is ve smo činili za njih, a oni nam tako vraćaju. Dušica je manje ružnih stvari rekla, a njoj se ne oprašta, a njojs e oprašta. Teodora je tako olako ostavila Bebicu, kao da ga ne poznaje - rekle je Sara.

- Ja ću da navedem Aneli u smislu nezahvalnosti. Ona je nezahvalna koliko je Luka grčevito branio nju i njenu porodicu, ali je ujedno i zahvalna koliko je Luki prešla preko njegovih pubertetskih ispada. Jovan se pohvatio starijoj gospođi. Ona je dobila ovakvog dasu, ulovila si kapitalca - rekao je Miki.

- Što si danas pričao dugačije? - pitala je Milosava.

- Nezahvalan si s druge strane. Ti si pokazao nezahvalnost, bar na neki način da joj uzvratiš. Vidim da idete uzlaznom putanjom - rekao je Miki.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić