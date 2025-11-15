AKTUELNO

Zadruga

Kanališ se, ti si žena: Alibaba održao Aniti žestoku lekciju i zapušio joj usta, pa javno stao uz Aneli! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Ne može da veruje da je Luka tukao!

Asmin Durdžić održao je lekciju Aniti Stanojlović zato što je branila Luku Vujovića, a on joj je dao do znanja da to ne sme da radi obzirom da je žena i da nikad ne sme tako nešto da podržava.

- Što ga nije ostavila? - upitala je Anita.

- Nemoj da pričaš nešto kad ne znaš - rekao je Alibaba.

- Što je trpila? - upitala je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kanališ se, ima žena koje nisu išle na policiju. Nemoj da komentarišeš stvari koje nisu za tebe - rekao je Alibaba.

- Anita žensko si - rekao je Uroš.

- Ne možeš ti kao žena da podržavaš nasilje, ako i sama imaš malo dete - rekao je Alibaba.

- Ko podržava? Ako me tuče idem i prijavim - rekla je Anita.

- Što nisi ostavila i prijavila Anđela ti? - upitao je Alibaba.

- Volela sam ga, nije me tukao - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ma je l'? I ona je njega voleo - rekao je Alibaba.

- Ma kako da ne - rekla je Anita.

- Zašto nisi prijavila Anđela koji ti je pred sinom lupao stan? - upitao je Alibaba.

- Ti sad braniš nju, a šta sve nisi izneo za nju - rekla je Anita.

- Ne branim nju, ti kao žena ne smeš da veruješ muškarcu dok žena ovo priča - govorio je Alibaba.

- Nisam ja glupa - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

