Ljubomora dostiže vrhunac: Anita pobesnela na spomen Anelinog imena, istog momenta Luki zapušila usta (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Anita Stanojlović i Luka Vujović nastavili su svoj razgovor u garderoberu.

- Znaš onu poslovicu "Što Bog spoji, čovek ne razdvoji"!? Ako je prava ljubav ničija reč nas neće razdvojiti. Pazi šta pričaš, nemoj da govoriš da gubiš poverenje jer ti poverenje u mene imaš sto posto. Hoću samo da me zagrliš, nisam dugo dobio zagrljaj - rekao je Luka.

- Tvoje ponašanje loše utiče na mene i ne mogu da budem ista kao prvih 15 dana - rekla je Anita.

- Ja i kad sam dobar imaš isto ponašanje. Ohladila si se, ne grliš me kao pre - rekao je Luka.

- Razmišljaj o tome da li sam se ohladila - rekla je Anita.

- Znači ohladila si se, priznala si. Spolja ne izgledaš da sijaš, al iznutra sijaš. Mene je samo pitao za na i za Aneli - rekao je Luka.

- Jesi li morao da kažeš to ispred Ivana da ode i da joj kaže? Joj, je*aću ti mamu - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić

