Aneli pomrsila sve konce: Ivanova ljubomora izbija na površinu, na sve načine pokušava da rasturi druženje Ahmićeve i Anđela (VIDEO)

Au!

U toku je "Pretres nedelje", a voditelj Milan Milošević dao je reč Ivanu Marinkoviću.

- Šta se desilo pa je Aneli udarila na tebe? - pitao je Milan.

- Aneli je klasično mene izdala po ko zna koji put. Njena glavna akrakteristika je nezahvalnost. Aneli je potpuno nezahvalna. Bitnije joj je učešće u rijalitiju i te neke stvari. Na kraju nominacija je rekla da joj se zamera kako je izdala Ivana, a na to ima uticaj njeno druženje sa Anđelom. On je neko ko je kriv u tome. Ona u celoj njenoj gunguli ne vidi da je sve ljude zgazila i pogazila. Ne mogu da verujem da je sve tek tako zabravila. Video sam da ponovo ćaska sa Asminom. On je sinoć poneo Aneli stvari iz izolacije. Ja sam bio neko ko je uvek stajao uz nju - rekao je Ivan..

- Čobvek odbijen u ljubavi - dobacio je Anđelo.

- Ja nisam odbijen u ljubavi. Jedina opcija joj je to da bude spas i izlaz. Nemamo šta da postupamo, ne komuniciramo. Ona je ušla ovde i rekla samo za mene i Lepog Miću, napolju je gledala dok smo je branili. Ne verujem da toj osobi sad ne značid a je osoba sa kojom se druži ne brani. Neka pliva sama ako joj je to super - rekao je Ivan.

- Mislim da je ovo njegov i Anđelov sukob. Mene nikad nije izdala intuicija kad se nekome ne sviđam. On mene ne gleda na taj način. Šta sam ja njemu napravila da se on tako ponaša prema meni?! Ja sam Anđelu rekla milion puta da ne komentariše tako. Ne mogu meni da se uporede Mića i Ivan. Ja njega nisam nijednom ove godine uvredila. Prošle godine sam mu znala reći sve, ovde godine ne niti imam potrebu. Ti si se družio sa Majom kad smo bile u najgorem odnosu - rekla je Aneli.

- Ja nemam problem sa Anđelom. On je pre deset ili petnaest dana pokušao da napravi ljubomornim, a mene je blam pojeo - rekao je Ivan.

- Je l' ovo ljubavna svađa? - ubacio se Asmin.

- To su ljudi od kojih sam te branio! Sadašnje stanje tebe i mene je da ne razgovaramo, a sadašnje stanje tebe i ljudi koji su te gazili je ovakvo - rekao je Ivan.

- Imaš potrebud a svi budu krivi - rekla je Matora.

- Ivane, ti mene više ne moraš braniti - rekla je Aneli.

- Njemu je bitnije da ima rat sa mnom ovde - rekao je Ivan.

- Ti si meni i sad najbolji. Ja sam se vezala za tebe i Miću - rekla je Aneli.

- Ti si rekla da ti više ne trebam - rekao je Ivan.

- Nisam, rekla sam da me ne moraš braniti - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić