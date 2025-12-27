AKTUELNO

Zadruga

Dala im vetar u leđa: Aneli zauzela Haninu i Neriovu stranu u sukobu sa Asminom, Sandra Todić pomrsila sve konce (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je  Aneli Ahmić.

- Rekla si da su Hana i Uroš namerno snimali klipove kako bi Neria predstavili mutavim - rekao je Darko.

- Mislim da je Nerio namerno snimao klipove. Nisam bila upućena u njihov odnos, pa sam pitala Neria.Todićka je potvrdila da će se boriti za Neria, ne znam da li se sprdala. Verujem ja u Neriovu lojalnost. Mislim da joj drugi nameću da ona to priča, kao pojedini, pa onda ona njemu zvoca. Ja sam njoj rekla da ona napu*i Asmina. Ona to treba da uradi i da postane žena koja se sama brani, pa onda on kad se pređe granica. On se odrekao svoje majke zbog nje, gde ćeš više!? Smatram da je Asmin nije ništa specijalno uvredio da bi se njemu ispiramo mozak danima - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mogla je meni da dođe i da kaže neke stvari, a ne da priča okolo. Ako sam njemu nabila si*se, onda sam i njoj jer sam i njoj prišla da pomiriše parfem. Ona je trebala da zameri neke stvari i napolju, a ne da sedi sa mnom i da se pravi da je sve okej - rekla je Sandra.

- Je l' se ložiš na Nerija? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne ložim se, ali mi je simpatičan dečko. Njih dvoje ne umeju sami da reše problem, pa ubacuju treću osobu. I Radu si mu prebacivala, Sita je htela da budu zajedno. Nerio treba na vreme da se skloni od nje, jer ona razmišlja i za njega - rekla je Sandra.

- Kad pričaš samo definiši te gluposti - rekla je Sandra.

- Asmine, zašto smatraš da Nerio treba da se spasi Hane? - pitao je Darko.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam namazan i umem da procenim profil ljudi. Hana je nešto najkvarnije što sam ja upoznao. Iz nje viri 150 đavola. Ja ne verujem da su njoj dolazilir azbojnici na kuću. NJih kao da zanima samo svadba, pa sad ubacuju Sandru. Spavaju samo, bacaš limenke iza kreveta. Nemaš naviku da nešto očistiš za sobom - rekao je Asmin.

- To nije istina - rekla je Hana.

- Ne ponižavaj! - dodala je Aneli.

- Ti si odvratno muško i Aneli je verovatno za većinu bila u pravu. Ona nije moja drugarica i ja se sa njom ne družim - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

ANELI POMRSILA SVE KONCE! Kačavenda shvatila kako se Ahmićeva poigrala sa Bebicom i Teodorom, pa je napljuvala (VIDEO)

Zadruga

Sofija ponovo pomrsila konce: Milan naleteo na žestoku osudu zbog druženja sa njom, Ivan ubeđen da je okrenuo leđa Kariću (VIDEO)

Zadruga

Upala u vrtlog emocija: Aneli ne može da shvati šta se dešava sa njom i Asminom, detaljno analizira vrelu noć (VIDEO)

Farma

OVO NISU OČEKIVALI: Aleksandra pomrsila konce, evo ko su ovenedeljne sluge (VIDEO)

Zadruga

Preokret: Kačavenda očitala lekciju Asminu zbog sukoba sa Urošem, Luka pokušao da pomrsi sve konce i osudi Stanića (VIDEO)

Domaći

NA SVE NAČINE POKUŠAVA DA JE SROZA: Luka opleo po Aneli, prebacio joj odnos sa Asminom, pa otkrio da je zbog njegovog ega spavao sa njom (VIDEO)