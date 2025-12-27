Dala im vetar u leđa: Aneli zauzela Haninu i Neriovu stranu u sukobu sa Asminom, Sandra Todić pomrsila sve konce (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara", a Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić.

- Rekla si da su Hana i Uroš namerno snimali klipove kako bi Neria predstavili mutavim - rekao je Darko.

- Mislim da je Nerio namerno snimao klipove. Nisam bila upućena u njihov odnos, pa sam pitala Neria.Todićka je potvrdila da će se boriti za Neria, ne znam da li se sprdala. Verujem ja u Neriovu lojalnost. Mislim da joj drugi nameću da ona to priča, kao pojedini, pa onda ona njemu zvoca. Ja sam njoj rekla da ona napu*i Asmina. Ona to treba da uradi i da postane žena koja se sama brani, pa onda on kad se pređe granica. On se odrekao svoje majke zbog nje, gde ćeš više!? Smatram da je Asmin nije ništa specijalno uvredio da bi se njemu ispiramo mozak danima - rekla je Aneli.

- Mogla je meni da dođe i da kaže neke stvari, a ne da priča okolo. Ako sam njemu nabila si*se, onda sam i njoj jer sam i njoj prišla da pomiriše parfem. Ona je trebala da zameri neke stvari i napolju, a ne da sedi sa mnom i da se pravi da je sve okej - rekla je Sandra.

- Je l' se ložiš na Nerija? - pitao je Darko.

- Ne ložim se, ali mi je simpatičan dečko. Njih dvoje ne umeju sami da reše problem, pa ubacuju treću osobu. I Radu si mu prebacivala, Sita je htela da budu zajedno. Nerio treba na vreme da se skloni od nje, jer ona razmišlja i za njega - rekla je Sandra.

- Kad pričaš samo definiši te gluposti - rekla je Sandra.

- Asmine, zašto smatraš da Nerio treba da se spasi Hane? - pitao je Darko.

- Ja sam namazan i umem da procenim profil ljudi. Hana je nešto najkvarnije što sam ja upoznao. Iz nje viri 150 đavola. Ja ne verujem da su njoj dolazilir azbojnici na kuću. NJih kao da zanima samo svadba, pa sad ubacuju Sandru. Spavaju samo, bacaš limenke iza kreveta. Nemaš naviku da nešto očistiš za sobom - rekao je Asmin.

- To nije istina - rekla je Hana.

- Ne ponižavaj! - dodala je Aneli.

- Ti si odvratno muško i Aneli je verovatno za većinu bila u pravu. Ona nije moja drugarica i ja se sa njom ne družim - rekla je Hana.

