Upala u vrtlog emocija: Aneli ne može da shvati šta se dešava sa njom i Asminom, detaljno analizira vrelu noć (VIDEO)

Au!

Dačo Virijević i Aneli Ahmić porazgovarali su o Asminu Durdžiću i njihovom pomirenju.

- Ona meni ne predstavlaj problem, to je njegovo. Ja Asmina ne volim, ali meni on prija - rekla je Aneli.

- Možda se svi razvedeni ka*aju tajno - rekao je Dačo.

- Luka mene guši! Luka jedva čeka da ja budem zgažena. Niko ne voli biti ponižen - rekla je Aneli.

- Luka ne može da te zgazi jer je znao sve - rekao je Dačo.

- On je sad rekao da će me gaziti ako mu spomenem porodicu - rekla je Aneli.

- To si trebala i da očekuješ - rekao je Dačo.

- Ja ne znam šta je ovo - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić