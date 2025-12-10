Upala u vrtlog emocija: Aneli ne može da shvati šta se dešava sa njom i Asminom, detaljno analizira vrelu noć (VIDEO)

Au!
Dačo Virijević i Aneli Ahmić porazgovarali su o Asminu Durdžiću i njihovom pomirenju.
- Ona meni ne predstavlaj problem, to je njegovo. Ja Asmina ne volim, ali meni on prija - rekla je Aneli.
- Možda se svi razvedeni ka*aju tajno - rekao je Dačo.
- Luka mene guši! Luka jedva čeka da ja budem zgažena. Niko ne voli biti ponižen - rekla je Aneli.
- Luka ne može da te zgazi jer je znao sve - rekao je Dačo.
- On je sad rekao da će me gaziti ako mu spomenem porodicu - rekla je Aneli.
- To si trebala i da očekuješ - rekao je Dačo.
- Ja ne znam šta je ovo - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić