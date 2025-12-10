AKTUELNO

Upala u vrtlog emocija: Aneli ne može da shvati šta se dešava sa njom i Asminom, detaljno analizira vrelu noć (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Dačo Virijević i Aneli Ahmić porazgovarali su o Asminu Durdžiću i njihovom pomirenju.

- Ona meni ne predstavlaj problem, to je njegovo. Ja Asmina ne volim, ali meni on prija - rekla je Aneli.

- Možda se svi razvedeni ka*aju tajno - rekao je Dačo.

- Luka mene guši! Luka jedva čeka da ja budem zgažena. Niko ne voli biti ponižen - rekla je Aneli.

Gospođo mama... Sale Luks se žestokim rečima obratio Sarinoj majci, ona završila u suzama sa milion pitanja (VIDEO)

- Luka ne može da te zgazi jer je znao sve - rekao je Dačo.

Foto: TV Pink Printscreen

Posmatram situaciju i grickam kokice: Zorica utrčala u radio da se obračuna sa Kačavendom, sprema se da progovori (VIDEO)

- On je sad rekao da će me gaziti ako mu spomenem porodicu - rekla je Aneli.

- To si trebala i da očekuješ - rekao je Dačo.

- Ja ne znam šta je ovo - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić

