Pokušava da igra na dva fronta! Vanja osudila Asmina jer ne štiti Aneli, on brže-bolje preokrenuo sve u svoju korist: Ja radim sve iskreno i od srca (VIDEO)

Au!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za

Glavu gore, ne obraćajte pažnju na njih i gore glavu.

- Vizuelno nemamo konkurenciju! Crno icrno kad se spoje... Ima dosta sujetnih ljudi, mislim da je Aneli najviše ljubomorna - rekao je Luka.

- Ja vas ne vidim! Ona je danas poručila moju i Lukinu pesmu, sve je pratila napolju - skočila je Aneli.

- Ja vas nisam pratila napolju. Njega sam pratila, a ovu spodobu ne. Rekla mi je da sam debela, a ja najzgodija u kući - rekla je Anita.

- Raširila se kao da je peti mesec - rekla je Aneli.

- Možda i jesam - rekla je Anita.

Vanja, zašto ti nelogično da Asminu kom se sviđa Maja je bitnije da se ne vređa devojka koja mu se sviđa više od majke deteta koja ga vređa i nasrće na njega?

- Kako neko ko govori da ima kodekse i zahteva od druge da ih poštuju, prvi on bi trebao da ih poštuje i da stane uz majku svog deteta. U mom svetu je nelogično i ružno je da se u toj meri blati majka tvog deteta. Aneli nije cvećka, ali svi imamo svoje greške - rekla je Vanja.

- Nemam ja vremena za nju - rekao je Asmin.

- Slažem se, ali ovaj monstrum mene ne treba da brani jer je iznosio i za mene i za ćerku sve i svašta. Ovaj monstrum mene ne treba da brani i za mene taj gledalac nije normalan sekunde. On ne treba mene nikad da brani, on je za mene jedan monstrum - rekla je Aneli.

- Ima ona pravo na svoje mišljenje, a ja radim sve iskreno i od srca - rekao je Asmin.

- U pravu je Vanja. Logičnije je da brani Aneli, a da ne podržava Maju toliko sa kojom nema ništa. Gledalac misli drugačije očigledno. On je taj koji je deset puta rekao da će stati iza Aneli. To su dvorstruki aršini - rekao je Ivan.

- Vama baš fali inteligencije - rekla je Vanja.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

