Imam noćne more: Hana priznala da ima traume od Grofice, konačno pronašla mir! Anđelo i Aneli progovorili o muvanju, brže-bolje se ogradili (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Hanu Duvanjak.

Da li si stvarno sanjala Goroficu i šta misliš da taj san znači?

- Sanjam ja njih već dva meseca. Imam katastrofalne noćne more. Strah me da kažem šta to može značiti. Možda sam samo istraumirana, može biti čorba naletuša ili samo podsvest. Najveći mir mi je ovde od kad sam došla u poslednje tri godine - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli, sunce, obriši suze i neka Luka bude sa Anitom, a onda ti budi sa Anđelom.

- Ne. Ja zaista Anđela gledam na drugi način. Mi se poznajemo i on je u dosta situacija stajao iza mene. Zamerila sam mu samo kad je stajao na Asminovu stranu, ali on se povukao iz te priče. Anđela ne gledam na taj način. Ja volim Luku i ne postoji drugi muškarac za mene - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Normalno komuniciramo, nema tu ni peckanja ni flerta. Ovo pitanje je došlo iz svega toga što smo ovde prošli. Ljudi znaju kakvo mišljenje ona ima prema meni i kakav sam ja u odnosima - rekao je Anđelo.

- Kod njega sam uvek cenila poštovanje. Nikad nije radio nešto kao što Anita radi meni i Luki - rekla je Aneli.

- Ja sam siguran da bi on tada rekao da ga ne zanimaš jer je sa Lukom u odnosu. Ako je stava da ne bi bio sa devojkom koja ima dete ne može ovo pitanje da dpđe - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja nisam rekao da ne bih bio sa devojkom koja ima dete. Između nas se ništa ne dešava, imamo normalnu komunikaciju. Rekao sam joj: "Ti ćeš sama meni reći da nećeš da komuniciraš sa mnom ako se vratiš u odnos sa Lukom" - rekao je Anešlo.

- Ovo je za mene bolesno! Vi uvek treba da imate ovakav odnos - rekao je Luka.

- Anita se tebi otvoreno nabacuje i naravno da će biti pitanje - rekao je Anđelo.

- Da li podržavaš da Maja i ja? - pitao je Luka.

- Ti si flertovao sa njom punih mesec dana - rekla je Aneli.

- I ti si sa Anđelom - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

