JA ŽELIM DA ONA IMA OCA! Aneli o sukobima Grofice i Asmina, pa priznala da Jasna odlučuje o svemu: Ona je sada majka Nori (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva, Pixabay.com ||

Aneli Ahmić porazgovarala je sa Lukom Vujovićem o Asminu Durdžiću i svojoj mami, Grofici.

- Je l' mogu ja da pričam sa njim i da mu sve izvinim? - pitao je Luka.

- Možeš. Šta će biti ako smo ti i ja zajedno i da uvredi tvoju devojku? - ptala je Aneli.

- To je bolesno - rekao je Luka.

- Je l' bolesno da ja svom detetu želim najbolje? - pitala je Aneli.

- Normalno je da pričate samo oko Nore - rekao je Luka.

- Ja sam ga napala zbog Site u Odabranima - rekla je Aneli.

- Drugo pitanje treba da se isprinta i zalepi ovde - rekao je Luka.

- Tako je - rekla je Aneli.

- Više nije bitno da li je on tebe prevario sa Stanijom ili ti njega na nekom afteru. Tu je samo Nora bitna! Asminu je samo odbrambeni mehanizam da želi DNK - rekao je Luka.

- Jeste. Ja sam mu danas rekla da nemam ništa protiv da on ima devojku ako je dobra prema Nori. Ja nisam kriva što moja mama piše statuse. Ja sam se sa njom napolju svađala. bio si u stanu kad sam htela da dam Noru. Ja želim da Nora ima oca. Ona je spustial loptu sa njim, ali je on sprdao na telefon... Moja majka je majka Nori. Nora joj je sve - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić

