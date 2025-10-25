AKTUELNO

Zadruga

BIO BI DOBAR SA MNOM, DA JA ŽELIM! Luka osudio Asmina jer je sklopio primirje sa pojedinim učesnicima! (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite danas biraju najprevtljiviju osobu. Naredna osoba koja je dala svoj sud bila je Miljana Kulić.

- Asmin je konstradiktoran i nedosledan. Deze je čas Žikino, čas nije, kako on kaže. Svađe sa Aneli, pa onda dobacivanje, prava katastrofa. Na drugom mestu je Dragana. Ona je slepo volela muškarce, a onda se prešaltala na Matoru, miskim da je veza sa njom samo iz koristi. Aneli je na trećem mestu. Ona je prevrtljiva u ljubavnim odnosima - rekla je Miljana.

- Stanić je na prvom mestu. Miljana je na drugom mestu, ne zna šta je rekla ujutru, a šta uveče. Na trećem mestu je Asmin, samo jer je govorio jedno o Aneli, pa onda drugo. O neprijateljima svojim je pričao najgore, a sada je sa njima prijatelj. Mene si platio, a bio bi dobar samo da ja hoću - rekao je Luka.

