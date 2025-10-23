AKTUELNO

Imaće moju podršku do kraja: Luka progovorio o Anelinim osmesima u svađama sa Alibabom, Janjuš skočio: Sa mnom si napravila 27 reakcija za JEDAN DAN! (VIDEO)

Naredno pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Luki Vujoviću.

- Nudiš zagrljaj podrške Aneli ispred paba, a ona se svađa s Alibabom sve uz osmeh, da li si ti normalan - glasilo je pitanje.

- Jesam, ima moju podršku i imaće je do kraja rijalitija, imaće moju podršku kao osoba koja je trenutno deo mog života ili kao osoba koja bi, ako dođe do toga, bila deo mog života. Takav sam i šta da radim...Ne mogu to da prokomentarišem, jer znam da u jednom i u drugom ima puno izliva besa, vidim da varira taj odnos, kao da taktički idu. U svakom slučaju mnogo su mi iskrenije Aneline reakcije, jer šta god da ona uradi i da skače, rekli bi da se pravda, a ako ne skače, rekli bi da je istina jer ne želi da se pravda. Ja znam da je prema Asminu najmanje osećala, pogotovo ako se uporedi sa Janjušem - rekao je Luka.

- Bila sam u više situacija tu i sam njen pogled, naravno, dok je Luka priča sve je gledao da vidi Asminovu reakciju. Mislim da Aneli pokušava da na svaki mogući način se otkači Luke, samim tim što je ušla u raspravu sa njim i smeškanje - rekla je Mina Vrbaški.

- Znam kako je bilo, ja sam pričala sa Tošom, vi ste prišli i prekinuli nas - rekla je Aneli.

- Njoj ovo odgovara, ona želi ovo da radi zarad naroda...Njoj je najbitnije da bude prva tema, mislim da će Luka biti ostavljen jer njoj Luka ovde nije potreban - rekla je Mina.

- Ja sam rekla da sam došla ovde da raspravim sa Asminom šta imam, a ne nešto drugo - rekla je Aneli.

- Ko ga je napadao?! Ja ga nisam napadao. Ja ti nijednom nisam rekao da si se muvao, a ti ćutiš sada brate, ona ti stavlja nešto s čim nemaš veze, daj bre nemojte zaj*bavati, on ništa nije uradio Aneli - skočio je Janjuš.

- Znaju da je sinoć bila rasprava jer je ona meni sto puta govorila da mi se sviđa Maja, na peto: "ne", rekao sam da je sve kako jeste, tj. kako kaže. Ona posle opet dođe, pa me zove, pa mi priđe i tako dalje, tako je bilo...Ja ne vidim ovo sa Asminom, meni Stanić kaže da ona sedi kod Toše - rekao je Luka.

- Ti si napravila 27 reakcija sa mnom za jedan dan, a priča kako hoću da je uverim da me voli - rekao je Janjuš.

- Prošle godine, Sandra kada je bila, s kojom nisam imao odnose, gde sam jasno devalvirao devojku, setimo se kako je ona reagovala, to je bilo najstrašnije vređanje - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

