Ja sam nju smatrala normalnom u toj porodici: Hana progovorila o odnosu Site, Grofice i Aneli, ovo je malo ko znao (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević nastavio je razgovor sa Hanom Duvnjak.

- Kakav je odnos bio između Site, Aneli i Grofice - pitao je Milošević.

- Dok sam ja bila tamo, Aneli je bila ovde, Sita i Grofica su bile u Sarajevu. Mene je optužila da sam joj ukrala okvire, pa kada je našla, nije se ni izvinila, samo se ćutala - rekla je Hana.

- Kakva je tvoja reakcija kada si čuo šta je ona prošla kroz prethodnih mesec dana - pitao je Milan.

- Neke stvari sam očekivao, ali da ti neko dolazi oko kuće i sve ostalo, to sam se šokirao - rekao je Nerio.

- Koliko ti je teško bilo da gledaš Aneli i Nerija da sede zajedno, da se smejure, ubeđivala ga je da je 80 odsto slagao - pitao je voditelj.

- Da, rekla je da sam narkomanka, a njemu je rekla da sam dobro...Mene je optužila da sam heroinski zavisnik, a oni koji to koriste, moraju da uzimaju lekove, ja sam samo uzela potvrdu da nisam nikada uzimala lekove. Ja sam Aneli smatrala normalnom u toj porodici, ona mi odbija od svih, ali nažalost nije imala dobru majku i sestru. Aneli su izrabljivali jer je uvek bila lepa, iskorišćavali su je - rekla je Hana.

- Je l' si bila u kontaktu sa njegovim ujakom - pitao je voditelj.

- Nisam, nismo bile pozvane na taj rođendan. I ta žena s kojom se pomirio on je bila najgora, dobra je. Hajde kod mene, ali što kod nje nije valjalo ništa?! Zato što nije davala para i zato što se njegov ujak makao da zaštiti svoju familiju da zaštiti ženu. Preti ti ona sa njim svakome, preti ti i ona i Aneli - rekla je Hana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić