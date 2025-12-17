Struka se oglasila! Mića pravda poljubac Aneli i Asmina, sve prepisao alkoholu (VIDEO)

Au!

Lepi Mića došao je kod Mine Vrbaški kako bi sa njom pretresao prethodnu noć, te je iskoristio priliku da opere Aneli Ahmić zbog poljupca sa Asminom.

- Imaš ljude koji piju alkohol i koji su mirni, a imaš i atomske bombe - rekao je Mića.

- Mićo, šta ti gori, dva puta se napio i ljubio se sa Aneli - rekao je Pop.

- Bila je žestoka noć, posmatrala sam po strani - rekla je Mina.

- Ja razumem to sve, sve njih. Hoće da mafijaju. Uvek su prigradska naselja imala želju da budu u gradu bitna - rekao je Mića.

- Luka je nešto rekao Maji i Asmin je počeo da baca limenke na Maju - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić