Struka se oglasila! Mića pravda poljubac Aneli i Asmina, sve prepisao alkoholu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Lepi Mića došao je kod Mine Vrbaški kako bi sa njom pretresao prethodnu noć, te je iskoristio priliku da opere Aneli Ahmić zbog poljupca sa Asminom.

- Imaš ljude koji piju alkohol i koji su mirni, a imaš i atomske bombe - rekao je Mića.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mićo, šta ti gori, dva puta se napio i ljubio se sa Aneli - rekao je Pop.

- Bila je žestoka noć, posmatrala sam po strani - rekla je Mina.

- Ja razumem to sve, sve njih. Hoće da mafijaju. Uvek su prigradska naselja imala želju da budu u gradu bitna - rekao je Mića.

- Luka je nešto rekao Maji i Asmin je počeo da baca limenke na Maju - rekla je Mina.

Autor: A.Anđić

