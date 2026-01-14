Ako je haos lažan, moje modrice nisu: Bebičina ljubomora dostiže vrhunac, Teodora iznela detalje njegovog psihopatskog ponašanja (VIDEO)

Posle ovih reči nema nazad!

U novom izdanju radio "Amnezije" Teodora Delić je progovorila o problemima sa Nenadom Macanovićem Bebicom i njegovoj ljubomori.

- Da li te toliko pogodio Majin i Filipov se*s pa si napavila haos jutros? - pitao ej Bora.

- Bebica me ne tuče, štipao me je. Svako ko kaže da je lažni haos, moje modrice pokazuju da nije lažno haos. On i ja se od osam sati svađamo. Ne zanima me njihov se*s, nije im prvi put. Ona je ispogađana više puta. Sinoć se desila situacija da smo se Filip i ja sudarili u toaletu i on je počeo da prebacuje. Spomenuo mi je što sam igrala sa Ilijom. Igrala sam i veselila se, nisam ništa radila - rekla je Teodora.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić