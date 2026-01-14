AKTUELNO

Zadruga

Ako je haos lažan, moje modrice nisu: Bebičina ljubomora dostiže vrhunac, Teodora iznela detalje njegovog psihopatskog ponašanja (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Posle ovih reči nema nazad!

U novom izdanju radio "Amnezije" Teodora Delić je progovorila o problemima sa Nenadom Macanovićem Bebicom i njegovoj ljubomori.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li te toliko pogodio Majin i Filipov se*s pa si napavila haos jutros? - pitao ej Bora.

- Bebica me ne tuče, štipao me je. Svako ko kaže da je lažni haos, moje modrice pokazuju da nije lažno haos. On i ja se od osam sati svađamo. Ne zanima me njihov se*s, nije im prvi put. Ona je ispogađana više puta. Sinoć se desila situacija da smo se Filip i ja sudarili u toaletu i on je počeo da prebacuje. Spomenuo mi je što sam igrala sa Ilijom. Igrala sam i veselila se, nisam ništa radila - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Uništio joj novogodišnju želju: Miljana pokušala da se pomiri sa Ivanom, on je kao nikad odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Domaći

LEDENA KRALJICA, A NE JADNICA: Anđela poželela Gastozu srećan put, na njihovu ljubavnu priču stavila večnu TAČKU! (VIDEO)

Zadruga

Definitivno je kraj njihove ljubavi? Sofija i Terza se zagrlili poslednji put, pogledi odaju koliko im je teško! (VIDEO)

Zadruga

Šta smo nekad jedno drugom bili? Anđela konačno shvatila da je ljubavi s Gastozom došao kraj, pa upala u očaj! (VIDEO)

Domaći

Ovo je bolelo: Filip na brutalan način stavio tačku na priču sa Teodorom za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Au, ovo boli! Miljana OBRISALA PATOS Pejom, stala na Eninu stranu, pa urnisala Ivana i Aleks: Šta će joj Peja prikolica, da vuče derište za sobom... (