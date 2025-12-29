Uništio joj novogodišnju želju: Miljana pokušala da se pomiri sa Ivanom, on je kao nikad odjavio za sva vremena! (VIDEO)

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu.

- Ivane, sa tobom imam zlatnog anđela, moj Željka. Želim da jedno prema drugom imamo poštovanje, da se cenimo i da se ne takmičiš sa mnom kao u prethodnim sezonama. Ja ne nameravam da se takmičim sa tobom, a pogotovo ne u rijalitiju. Želim kad se završi ova sezone da Željko bude i deo tvog života i da se viđate, a alimentacije i budalaštine mi ne padaju na pamet - govorila je Miljana.

- Ja ću da izabarem Draganu kao osobu koja mi ulepšava boravak. Dragani i njenoj porodici želim sve najbolje. Osoba koja mi je upropastila boravak i koja jedina to može je naravno Miljana Kulić, ali naravno i njoj sve želim najbolje. Ja ću nju da uporedim sa Asminom i Aneli, a pošto ovo neće da čuje nema potrebe da mi se obraća. Ona želi mojoj sestri sve najbolje, a pre pet dana mi je rekla da mi je sestra ubila čoveka i sakrila telo - pričao je Ivan.

- Ja ću da se pomirim sa tim da si skot i da te boli k*rac za Željka i Lenu i to je to. Ja sam uvek insistirala da dođeš, a ti si to koristio u svrhu rijalitija - dodala je Miljana.

- Željko mi nije poslao nijednu čestitku za ove tri godine, ali zahvaljujući njima. Željko je rekao da jedva čeka da mi snimi čestitku, tako smo se rastali, ali onda je ova došla da glumi budaletinu. Nikad više neću da joj oprostim ništa. Ona misli da je Bogom dana i da ja moram nešto jer sam Željkov otac, a ne moram ništa. Mi smo nakon prvog viđanja mog sa detetom imali katastrofa sezonu, a neću to više da dozvolim. Ja nisam nikad ovde došao sa zlom namerom, niti sam imao motiv da imam loš odnos sa Miljanom. Ovo patetisanje me više ne zanima - nastavio je Ivan.

