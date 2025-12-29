AKTUELNO

Zadruga

Uništio joj novogodišnju želju: Miljana pokušala da se pomiri sa Ivanom, on je kao nikad odjavio za sva vremena! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nema nazad!

U toku je specijalan zadatak u "Eliti", a takmičari treba da izbaeru dve osobe kojoj će reći šta im žele za Novu godinu, jedna treba da bude koju vole, a druga koju ne mogu da podnesu. 

pročitajte još

Emocija je jača, volim te čistije i iskrenije: Sofija ogodila dušu o ljubavi prema Terzi, nada se da će odnos krunisati brakom! (VIDEO)

- Ivane, sa tobom imam zlatnog anđela, moj Željka. Želim da jedno prema drugom imamo poštovanje, da se cenimo i da se ne takmičiš sa mnom kao u prethodnim sezonama. Ja ne nameravam da se takmičim sa tobom, a pogotovo ne u rijalitiju. Želim kad se završi ova sezone da Željko bude i deo tvog života i da se viđate, a alimentacije i budalaštine mi ne padaju na pamet - govorila je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću da izabarem Draganu kao osobu koja mi ulepšava boravak. Dragani i njenoj porodici želim sve najbolje. Osoba koja mi je upropastila boravak i koja jedina to može je naravno Miljana Kulić, ali naravno i njoj sve želim najbolje. Ja ću nju da uporedim sa Asminom i Aneli, a pošto ovo neće da čuje nema potrebe da mi se obraća. Ona želi mojoj sestri sve najbolje, a pre pet dana mi je rekla da mi je sestra ubila čoveka i sakrila telo - pričao je Ivan.

pročitajte još

Upropastila mi je boravak: Bora se brutalnim rečima obratio Anastasiji, njegova novogdišnja želja ostavila sve u šoku! (VIDEO)

- Ja ću da se pomirim sa tim da si skot i da te boli k*rac za Željka i Lenu i to je to. Ja sam uvek insistirala da dođeš, a ti si to koristio u svrhu rijalitija - dodala je Miljana.

- Željko mi nije poslao nijednu čestitku za ove tri godine, ali zahvaljujući njima. Željko je rekao da jedva čeka da mi snimi čestitku, tako smo se rastali, ali onda je ova došla da glumi budaletinu. Nikad više neću da joj oprostim ništa. Ona misli da je Bogom dana i da ja moram nešto jer sam Željkov otac, a ne moram ništa. Mi smo nakon prvog viđanja mog sa detetom imali katastrofa sezonu, a neću to više da dozvolim. Ja nisam nikad ovde došao sa zlom namerom, niti sam imao motiv da imam loš odnos sa Miljanom. Ovo patetisanje me više ne zanima - nastavio je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Ovo je bolelo: Filip na brutalan način stavio tačku na priču sa Teodorom za sva vremena! (VIDEO)

Zadruga

Definitivno kraj? Dačo pokušao da ubedi Peju da ponovo razgovara sa Enom, on ne želi ni da čuje za to! (VIDEO)

Zadruga

Definitivno je kraj njihove ljubavi? Sofija i Terza se zagrlili poslednji put, pogledi odaju koliko im je teško! (VIDEO)

Zadruga

Šta smo nekad jedno drugom bili? Anđela konačno shvatila da je ljubavi s Gastozom došao kraj, pa upala u očaj! (VIDEO)

Domaći

Džehva i Matic Rebec ipak zajedno?! Isplivao dokaz koji je mnogima promakao, evo o čemu je reč (FOTO)

Farma

Andrea se grozi na sopstveni odraz u ogledalu, suze teku same, ne prihvata svoju novu frizuru (VIDEO)