Želim da se Biljani vrati onaj sin... Rada dala zlatne savete Luki, on i ANita zablistali nakon podrške cimera (VIDEO)

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reAleksandri Jakšić kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Anita trebala si ove godine samu sebe da izvedeš na pravi put, a ne uvek neko tebe da izvodi. Mislim da ti i dalje voliš ANeli da ona voli tebe, a da je sve ovo fejk i inat. Izdaješ drugae, nisi izdao samo Filipa, ali dobro tvoj izbor. Šaljem ANitu jer mi je LUka nekad bio drug - rekla je Jakšićka.

- ANiti želim sve najbolje. NJoj su neke stvari trebale da se dese kako bi se osvestila. Luka, čestitaću tvojoj mami rođendan. SMatram da sis tvarno odlična majka, a sad ćemo se ciše družiti. Jedino ti zameram je odnos a Filipom i mislim da ti to nije trebalo. NAjviše sam ti zamerila odnos sa roditeljima, meni je odnos sa porodicom nešto najsvetije. Želim da se Biljani vrati onaj sin sa ulaska. Ništa ne može da bude tako odjednom. ZNam šta si sa mnom pričao, pa si bio kontradiktoran kad si govorio da ne bi ušao u odno sa ANitom. Delujete mi srećno i ja vam iskreno želim da bduete što duže zajedno. Mislila sam da si ispao cavica u nekim momentima, Sad razumem zašto u nekim momentima nisi reagovao. Ti si jedna od retkih osoba sa kojom mi prija da provodim vreme - rekla je Rada.

- ANita je jako lepa i zgodna devojka. KAd je ušla u kuću prva je dolazila u pab i ja sam skrenuo Luki pažnju. On je to znao i rekao je da ne želi da komentariše to jer je u donosu sa ANeli. Koliko giod da su poricali da se negledaju, ispostavilo se da su u vezi i da su ozvaničili - rekao je Milan.

Autor: A.Anđić