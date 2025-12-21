AKTUELNO

Zadruga

Želim da se Biljani vrati onaj sin... Rada dala zlatne savete Luki, on i ANita zablistali nakon podrške cimera (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reAleksandri Jakšić kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović. 

- Anita trebala si ove godine samu sebe da izvedeš na pravi put, a ne uvek neko tebe da izvodi. Mislim da ti i dalje voliš ANeli da ona voli tebe, a da je sve ovo fejk i inat. Izdaješ drugae, nisi izdao samo Filipa, ali dobro tvoj izbor. Šaljem ANitu jer mi je LUka nekad bio drug - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

- ANiti želim sve najbolje. NJoj su neke stvari trebale da se dese kako bi se osvestila. Luka, čestitaću tvojoj mami rođendan. SMatram da sis tvarno odlična majka, a sad ćemo se ciše družiti. Jedino ti zameram je odnos a Filipom i mislim da ti to nije trebalo. NAjviše sam ti zamerila odnos sa roditeljima, meni je odnos sa porodicom nešto najsvetije. Želim da se Biljani vrati onaj sin sa ulaska. Ništa ne može da bude tako odjednom. ZNam šta si sa mnom pričao, pa si bio kontradiktoran kad si govorio da ne bi ušao u odno sa ANitom. Delujete mi srećno i ja vam iskreno želim da bduete što duže zajedno. Mislila sam da si ispao cavica u nekim momentima, Sad razumem zašto u nekim momentima nisi reagovao. Ti si jedna od retkih osoba sa kojom mi prija da provodim vreme - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

- ANita je jako lepa i zgodna devojka. KAd je ušla u kuću prva je dolazila u pab i ja sam skrenuo Luki pažnju. On je to znao i rekao je da ne želi da komentariše to jer je u donosu sa ANeli. Koliko giod da su poricali da se negledaju, ispostavilo se da su u vezi i da su ozvaničili - rekao je Milan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sam pao, sam se ubio: Janjuš dao savete Luki kako da se otarasi Aneli, ona odmah bivše isprovocirala pesmom (VIDEO)

Zadruga

Luki pala vilica! Terza priznao da su on i Mina bili intimni, Vujović se šokirao (VIDEO)

Zadruga

Obrnuo ploču: Luka se žestokim rečima obrati Biljani, više ne dozvoljava da blati Aneli (VIDEO)

Zadruga

REŠETANJE NJENE PROŠLOSTI! Gledateljka uputila zlatne savete Sofi, posebno skrenula pažnju na OVOG Elitara! (VIDEO)

Zadruga

Ti si se odrekao svoje majke zbog pi*ke : Hana sručila surovu istinu Luki u lice, on ponovo počeo da brani Situ i Groficu (VIDEO)

Zadruga

Pomoć (ne)prijatelja: Luka doleteo da pomiri Minu i Terzu, dao mu savete iz prve ruke (VIDEO)