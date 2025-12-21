Ti si se odrekao svoje majke zbog pi*ke : Hana sručila surovu istinu Luki u lice, on ponovo počeo da brani Situ i Groficu (VIDEO)

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Anitu znam duže. Mića i ja smo je štitili, pa smo se nas dve posvađale. Ja sam svoje vaspitala i ni njima se niam mešala. Svi koji ovd eimaju pravo, niko nije bezgrešan. Meni su lepili razne etikete, ali sam i dalje tu. Mislim da vas čeka pakao. Mene boli uvo štas it i radio pre, ti si baraba. Ostavljam Anitu jer se duže poznajemo - rekla je Zorica.

- Anita ti si pogubljena u ovoj sezoni. MIslim da ti ne znaš gde bi i s kim bi. Luka, sa tobom volim da se družim, ali mislim da te rijaliti pojeo. Nekakko si bez emocija ušao u ovaj odnos. Ne mogu da verujem da se emocija ovako brzo rodila - rekao je Nerio.

- Mi čekamo od jula - rekla je Anita.

- Od praćenja na instragamu... MIslim da fosta radiš zbog pofrške. Nominujem Luku - rekao je Nerio.

- On se pokazao kao loš čovek jer je NOru koristio kao oružje protiv Asmina. Samim tim što se slikao sa Notom kad je spavala i izveo je Noru pred novinsre, pokušao je da pokaže da je bolji očuh od Asmina. KAd je Aneli ušla sve se preokrenulo. On se svaki put mirio sa ANeli na silu. Vagao je na koju će stranu. Tvrdim da mu se MAja svidela, a Boginja mu je došla kao kec na deset jer ga je Maja odbila. NJemu se Maja i dalje sviđa.Anita je svoj cilj ostavrila da bude u vezi. POstigla je svoj cilj. Sa Lukom je u vezi, a on je Anelin bivši - rekao je Dačo.

- Anita je meni draga, lepa i zgodna. Nemam ništa loše da kežem, bila nam je podrška od spolja. Luka meni je tebe bilo žao u početku, ali prestalo mi te biti žao na podeli. Ti si se odrekao svoje majke radi pi*ke i nemaš potrbe da govoriš. Očekuješ da te svako od nas gleda kao tinejdžera. Sa Anitom si iz velike koristi jer ona ima veliku podršku napolju. Potvrdio si neki dan da se dete nije samo sputilo niz stepenice - rekla je Hana.

- Moj odnos sa Sitom i Groficom ću uvek pohvaliti. Nikad od mene nećete drugačije čuti i nikad vam neću poverovati da je Sita htela zlo Neriu - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić