Stao na put Sitinim lažima: Hana očitala lekciju ponašanja Neriu, on odmah stao u zaštitu svoje verenice (VIDEO)

Hana Duvanjak i Nerio Ružanji ponovo su porazgovarali o Siti AHmić, kada je Hana otkril još jedan niz njenih kaži.

- Ja sam vakcinisan, ono što moram. Išao sam u školu. Nadia je imala problem sa tim, poa je kasnije vakcinisana za neke stvari. Da se vodi tim stavom, nije akcinisala mene i Nadiu, pa vakciniše Naomi. Nigde veze, laže! - rekao je Nerio.

- Onda tako ustaneš i kažeš. Ona se vadi na to. Da ti ne znaš šta ćeš sa mnom, da ja zaspostavljam dete i da dete samo plače - rekla je Hana.

- Da je tako šta bih ja radio sa tobom? - pitao je Nerio.

- To misle milioni radi nje - rekla je Hana.

- Ja onda tim milionima kažem da su debili i demantujem sve njene reči - rekao je Nerio.

- Ja pitam kako tebe to ne boli? - pitala je Hana.

Autor: A.Anđić