AKTUELNO

Zadruga

Stao na put Sitinim lažima: Hana očitala lekciju ponašanja Neriu, on odmah stao u zaštitu svoje verenice (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Hana Duvanjak i Nerio Ružanji ponovo su porazgovarali o Siti AHmić, kada je Hana otkril još jedan niz njenih kaži.

- Ja sam vakcinisan, ono što moram. Išao sam u školu. Nadia je imala problem sa tim, poa je kasnije vakcinisana za neke stvari. Da se vodi tim stavom, nije akcinisala mene i Nadiu, pa vakciniše Naomi. Nigde veze, laže! - rekao je Nerio.

- Onda tako ustaneš i kažeš. Ona se vadi na to. Da ti ne znaš šta ćeš sa mnom, da ja zaspostavljam dete i da dete samo plače - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da je tako šta bih ja radio sa tobom? - pitao je Nerio.

- To misle milioni radi nje - rekla je Hana.

- Ja onda tim milionima kažem da su debili i demantujem sve njene reči - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja pitam kako tebe to ne boli? - pitala je Hana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

ZATEČEN: Anđela se pogubila u LAŽIMA, Gastoz zaprepašćen, Karić stao u zaštitu Đuričićeve! (VIDEO)

Zadruga

Ne zna na koju će stranu: Luka potkačio Aneli zbog prekida veridbe, pa odmah promenio ploču i stao u njenu zaštitu (VIDEO)

Zadruga

Šok preokret! Uroš stao u Anđelinu zaštitu, pa zajedno obrisali patos sa Sofijom! (VIDEO)

Zadruga

Reže rečima! Sunčica očitala lekciju Teodori, smestila je u isti koš sa Anitom i Aneli (VIDEO)

Zadruga

ZAHVALNOST MENJA SVE! Sara održala lekciju ponašanja svim cimerima, Jovan ponosan zbog ponižavanja Milosave (VIDEO)

Zadruga

Preokret: Kačavenda očitala lekciju Asminu zbog sukoba sa Urošem, Luka pokušao da pomrsi sve konce i osudi Stanića (VIDEO)