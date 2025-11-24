AKTUELNO

Zadruga

RAZVEZALA JEZIK! Advokatica doživela pomračenje, sručila surovu istinu u lice Asminu i Mići (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Takmičari "Elite" danas biraju tri najzahvalnije i tri najnezahvalnije osobe Bele kuće.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva nezahvalna osobe je Teodora prema Bebici. Uroš je druga osoba, nezahvalan osoba prema svojim prijateljima. Treća osoba je Sunčica. Zahvaln eosobe su Milena i Mića. Oni mi nsiu ni prošle sezone leđa okrenuli, a bili su osuđeni zbog mene. Treća osoba je Mina. Ona je stvarno zahvalna devojka i zato sam je birao - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo mesto je Asmin. Ja sam njemu skretala pažnju za neke bitne stvari, a on mi se zahvalio tako što je rekao da sam sinu skinula nevinost. Nećeš se oprati Durdžiću. Na nos će ti izaći svaki evro koji si uzeo! Drugo mesto je Milan, sam je priznao u Pabu svoju igru. Ja nisam dobra da bi mi se neko zahvalio. Treća osoba su Aleksandra Jakić i Lepi Mića. Ja se slažem sa svakim čovekom koji je mene psovao jer sam ovom čoveku ukazala poštovanje. Sram Vas bilo gospodine Pržulj! Ona je uporno pokušavala da opere ono što mi je izgovorila i uradila u prvih mesec dana. Ja sam žena i ja sam majka i meni ti ne priliči. Zorica je prva najzahvalnija osoba, a druga je Dragana. Ponekad mi je žao što u njenim očima vidim da misli da ne zvažavam njene reči. Šta god da se ovde desi ja ću uvek imati poštovanje prema vama. Treća osoba je Iva Stupar - rekla je Jovana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

