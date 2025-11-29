Sam pao, sam se ubio: Janjuš dao savete Luki kako da se otarasi Aneli, ona odmah bivše isprovocirala pesmom (VIDEO)

Au!

U toku je emsija "Pitanja novinara", a voditelj Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša.

- Loše ti je bilo sa mnom moje milo - pevala je Aneli.

- Razvali nas, ali ja sam napolju našao stručnu pomoć. Pisao sam mu uput malopre, ali treba baš dosta. Trebaju i Aneli i Luka da shvate da su jedno za drugo bili pogubni, uvukli su i porodice u ovo, a ne vredi ku*cu. Njihov odnos ništa nije vredeo. On nemaju nijedan lep trenutak osim Turske. Sam pao, sam se ubio - rekao je Janjuš.

- Isto kao i ti - rekla je Aneli.

- Istina. Ispostavilo se da se na Lukici slomilo ove godine, on ga je poduvao ove godine - rekao je JAnjuš.

- Bolestan si - rekla je Aneli.

- Još mi kaže da sam bolestan - rekao je JAnjuš.

- Dragana ti tako nešto nikad nije rekla? - pitao ej Darko.

- Nije nikad. Kako ti znaš za nju? - pitao je Janjuš.

- Svaka veza je bila da bar jedan ili dva dana funkcioniše normalno, a oni nisu sastavili nijedan - rekao je Janjuš.

- Muvao se sa drugom - ubacila se Aneli.

- Ono što partner u tebi izaziva, takva ti je veza - rekao je Janjuš.

- Luka je grčevito branio Aneli i njenu porodicu dok ona nije došla, a ona je pokazala nepoštovanje prema njemu. Došlo je do zasićenja, bilo je svega, a kod Luke je proradio revolt - rekao je Miki.

- Radili su ovo zarad ličnog cilja i profita. Luka nije jedini krivac, i te kako se i Aneli dopisivala sa Orhideje sa drugim muškarcima. Aneli se pere a ima više grešaka. Kakav god bio Luka on je branio Aneli. Njene izjavbe da je Luka nasilnik i lopov, ne mogu da joj verujem jer menja iskaze non stop. Ne mogu da joj verujem, igra se sa ozbiljnim stvarima. Luka je zbog manjka emocija radio to što je radio sa Majom i Anitom - rekao je Uroš.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: A.Anđić