Kakav šamar realnosti! Janjuš uložio poslednji atom snage da Luki skine ružičaste naočare: Vujović stavio konačnu tačku na Aneli (VIDEO)

Au!

Marko Janjušević Janjuš porazgovarao je sa Lukom Vujovićem kako bi ga odvojio od Aneli Ahmić.

- Šta ej sa tobom, jesi li lud? - pitao je Janjuš.

- Hoću da izađem iz svake priče oko Aneli - rekao je Luka.

- Ne dao ti Bog da se pomiriš ili tako nešto, svaki dan bi govorio da si najgori. Ne valjdaš, ja ovo nisam video u životu - rekao je Janjuš.

- Neću! Što ona govori? Ja čekam šta će ona da kaže za mene - rekao je Luka.

- Ti moraš da se posvetiš sebi! Ja sam naučio lekciju - rekao je Janjuš.

- Kako je ona pričala o tebi je l' to sve istina? Je l' preuveličavala i dodavala? - pitao je Luka.

- Ja sam kriv i ja sam dozvolio to, zato si ti papak koji dozvoljava ovo sve vreme. Jesi li slep? Ja tebe ne doživljavam da si glup - rekao je Janjuš.

Autor: A.Anđić