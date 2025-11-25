Gori od besa: Luka ključa zbog pomirenja Alibabe i Aneli, uložio poslednji atom snage da ih rastavi! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o pomirenju Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Aneli je rekla malopre da ukoliko ne bi bila dobra s Asminom, neće mu dati deete i meni je to bolesno. Da su vremenom spustili loptu i da je polako išlo, onda dobro - rekao je Luka.

- Meni se nikad ne mogu emocije vratiti prema bivšoj, ali želim da je branim kad osetim potrebu - rekao je Alibaba.

- Ja kao njen verenik imam pravo da komentarišem - rekao je Luka.

- Ti nisi njen verenik nego bivši - rekao je Alibaba.

- Evo vam oboma ruka, obrnuli ste igricu - rekao je Luka.

- Skloni mi se, ljigav si mi - rekla je Aneli.

- Tebe boli što ti ideš protiv moje porodice, a ja ne idem protiv tvoje - rekao je Luka.

- Ja nisam za pomirenje, meni to nije normalno. On treba da viđa dete, ali mislim da posle onakvih stvari koje je on izrekao za njenu porodicu i ona za njegovu, nije normalno pomirenje. Za mene to nije ljubav, a sve i da oni budu pobednici, to za mene nije ljubav - rekla je Matora.

- Na kraju svakog rijalitija pobedi ljubav, mir i poštovanje - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić