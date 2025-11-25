AKTUELNO

Zadruga

Gori od besa: Luka ključa zbog pomirenja Alibabe i Aneli, uložio poslednji atom snage da ih rastavi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Luki Vujoviću kako bi progovorio o pomirenju Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Aneli je rekla malopre da ukoliko ne bi bila dobra s Asminom, neće mu dati deete i meni je to bolesno. Da su vremenom spustili loptu i da je polako išlo, onda dobro - rekao je Luka.

pročitajte još

Aneli otvorila sve karte o odnosu sa Alibabom: Iskreno priznala kako se oseća dok provodi vreme sa njim, ovo niko nije očekivao da čuje! (VIDEO)

- Meni se nikad ne mogu emocije vratiti prema bivšoj, ali želim da je branim kad osetim potrebu - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja kao njen verenik imam pravo da komentarišem - rekao je Luka.

- Ti nisi njen verenik nego bivši - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Okrenuo novi list: Luka kod Mine i Anite pronašao utočište nakon haosa sa Aneli! (VIDEO)

- Evo vam oboma ruka, obrnuli ste igricu - rekao je Luka.

- Skloni mi se, ljigav si mi - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tebe boli što ti ideš protiv moje porodice, a ja ne idem protiv tvoje - rekao je Luka.

- Ja nisam za pomirenje, meni to nije normalno. On treba da viđa dete, ali mislim da posle onakvih stvari koje je on izrekao za njenu porodicu i ona za njegovu, nije normalno pomirenje. Za mene to nije ljubav, a sve i da oni budu pobednici, to za mene nije ljubav - rekla je Matora.

pročitajte još

Mrš, izdajice porodice: Aneli pala roletna i iz petnih žila zaurlala na Neria, Kačavenda osula rafalnu paljbu po njoj i Siti! (VIDEO)

- Na kraju svakog rijalitija pobedi ljubav, mir i poštovanje - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

UMEŠAO SVOJE PRSTE: Ivan uložio poslednji atom snage da odvoji Aleksandru od Milovana, on kroz ogradu prati svaki korak! (VIDEO)

Zadruga

Nije mu pošlo za rukom: Luka uložio zadnji atom snage da podigne Aneli, ona nikad tužnija! (VIDEO)

Zadruga

Definitivno bez karaktera: Luka uložio poslednji atom snage da Aneli otvori oči i ukaže na greške koje pravi, ona ponovo izgorela od ljubomore! (VIDEO

Zadruga

Ne želiš da budem žrtva? Luka uložio zadnji atom snage da vrati Aneli u krevet, ona mu provalila plan! (VIDEO)

Domaći

Spojite krevete: Terza gori zbog Alibabe i Mine, najavio im karambol! (VIDEO)

Zadruga

Janjuš uložio poslednji atom snage da osvesti Luku, ali bezuspešno: Ova rečenica mu nikako ne dopire do mozga! (VIDEO)