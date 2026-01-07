Nisu se ni potrudile: Hana i Mina kiksnule na skoro svim pitanjima, njihovo neznanje dostiglo vrhunac (VIDEO)

Au!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Minu Vrbaški, kako bi odgovarila na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Ko je napisao roman "Rat i mir"? - glasilo je pitanje na koje je Mina tačno odgovrila.

- Koji je najviši vodopad? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorila.

- Hamlet je bio princ koje zemlje? - glasilo je pitanje na koje Mina takođe nije tačno odgovorila.

Sledeća je odgovarala Hana Duvnjak.

- Službeni logo olimpijskih igara ima koliko krugova? - glasilo je pitanje na koje Hana nije tačno odgovorila.

- U kojoj državi se nalazi najveći hram, odnosno najveći kompleks na svetu? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorila.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić