AKTUELNO

Zadruga

Nisu se ni potrudile: Hana i Mina kiksnule na skoro svim pitanjima, njihovo neznanje dostiglo vrhunac (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Minu Vrbaški, kako bi odgovarila na svoja pitanja u okviru "Kviza znanja".

- Ko je napisao roman "Rat i mir"? - glasilo je pitanje na koje je Mina tačno odgovrila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koji je najviši vodopad? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorila.

- Hamlet je bio princ koje zemlje? - glasilo je pitanje na koje Mina takođe nije tačno odgovorila.

Sledeća je odgovarala Hana Duvnjak.

Foto: TV Pink Printscreen

- Službeni logo olimpijskih igara ima koliko krugova? - glasilo je pitanje na koje Hana nije tačno odgovorila.

- U kojoj državi se nalazi najveći hram, odnosno najveći kompleks na svetu? - glasilo je pitanje na koje nije tačno odgovorila.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovo će promeniti tok rijalitija: Mina otkrila ko se zapravo dopada Maji, nisu u pitanju ni Luka, a ni Alibaba! (VIDEO)

Domaći

AHMIĆI SU GA UNIŠTILI: Hana o glasinama da je Nikica nestao! Mina izgorela od ljubomore na Sofiju, tenzija na vrhuncu (VIDEO)

Zadruga

PUKLA TIKVA: Asmin i Dača stavili tačku na njihovo prijateljstvo, obezbeđenje sve vreme u pripravnosti (VIDEO)

Zadruga

DOŽIVELA SUNOVRAT! Janjuševom ismevanju Aneli nikad kraja, Hana i Nerio u duetu demolirali Ahmićevu: Tenzija na vrhuncu (VIDEO)

Zadruga

Ućutkuju me jer mnogo znam! Hana stala na put Sitinim lažima, jednim potezom ukopala Ahmićke: Luka je priznao da se Aneli drogira (VIDEO)

Zadruga

Stao na put Sitinim lažima: Hana očitala lekciju ponašanja Neriu, on odmah stao u zaštitu svoje verenice (VIDEO)