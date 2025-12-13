DOŽIVELA SUNOVRAT! Janjuševom ismevanju Aneli nikad kraja, Hana i Nerio u duetu demolirali Ahmićevu: Tenzija na vrhuncu (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Ovo je dvoje ljudi od 37 godina koji su doživeli veliki krah A lige. Ovo nije ni beton liga! Oni misle da su jako bitni i da su neke face. Aneli je rekla da se sladim njenom stanju, našla baš mene da se ja sladim. Za pet dana je demolirala samu sebe. Ti si svesna nekih svojih stvari, ali si se demolirala. Čovek i dalje ne može da prihvati, i dalje daje dve opcije. On se i dalje nada da Aneli ne voli Asmina - rekao je Janjuš.

- Ti si ceo život skakavac i ostaćeš skakavac. Ponosno nosi tu titulu - ubacio se Luka.

- Luka pokušava da odkaže da on nije kriv. Imao je jasnu sliku od početka rijalitija u kakvom je odnosu. Gospođica je posle utorka došla kod mene da je ja nasmejavam. Danas je došla da joj ja masiram noge. Nema više reči da ovo objasnim - rekao je Janjuš.

- Zezam ga i sprdam se kao što se on zeza sa mnom. Naravno da ti ne bih dala da mi masiraš noge - rekla je Aneli.

- Obrukala se na svim mogućim poljima. Mislim da je i tih pet ljudi koji su vodili profile, da su se prekrstili. Ona je za dva dana demantovala sve njih i otišla u ovu depresiju u kojoj sedi. Ona i dalje misli da radi dobe stvari. Ovaj jazavac i dalje misli i veruje u tu ljubav - rekao je Janjuš.

- Ovo je blam i za nju i za Asmina, a i za Luku, ali i za sve nas. Dosadili su Bogu i narodu sa prekidanjem i mirenjem. Dotakla je dno sa Asminom. Ide na patetiku i ne verujem joj ništa. Čula sam da će ići na patetiku - rekla je Hana.

- Oprala je droga. Ja se osećam povređeno samo od strane Asmina i zato sam u ovakvom stanju. Mene ne zanim šta Janjuš priča i ko me podržava - rekla je Aneli.

- To je čulo više ljudi - rekla je Hana.,

- Izblamirala se kao nikad do sad - rekao je Nerio.

Autor: A.Anđić