AKTUELNO

Zadruga

Stiglo sve na naplatu: Aneli progovorila o intimnim odnosima sa Lukom, Hana je jednim potezom demolirala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Da li se kaješ što si u ponedeljak imala onako žestoku akciju u hotelu, pa si sutradan ustala nervozna?

- Ne, nije uopšte bila žestoka akcija. Ja nisam ugrožena se*sualno da mene može se*s smiriti. Ja imam ovde druga probleme. Se*s nije nešto što me ispunjava da budem postpuno srećna. Nisam se*sualni manijak! To što imam emocija prema njemu ne znači da nemam probleme - rekla je Aneli.

- To je sramota jer mi nismo Aneli - rekla je Hana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi smo isti onda, samo su oni nakromani - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠAH-MAT! Aneli jednim potezom ugasila Luku dok je pokušavao da joj nabaci osećaj krivice zbog Anđela (VIDEO)

Zadruga

Luka i Anita prikrivaju svoje emocije: Terza ih jednim potezom raskrinkao, oni odmah preokrenuli priču na Filipa i Aneli (VIDEO)

Zadruga

Bez dlake na jeziku! Stefani raskrinkala Matoru pred svima, Aneli progovorila o odnosu sa Lukom, a onda je Teodora ŠOKIRALA sve stavom o Terzi (VIDEO)

Zadruga

Ovo nije moj ponos, nego sramota: Asmin priznao ko je najlepša devojka Elite 9, pa progovorio o intimnim odnosima (VIDEO)

Zadruga

Utešio je Milicu na adekvatan način: Luka jednim potezom demolirao Anđela, pa pokušao da ponizi Kačavendu preko Baje Vujovića (VIDEO)

Zadruga

Lakše joj je od kada je skinula prsten: Mina detaljno izanalizirala odnos Aneli i Janjuša, Ahmićeva jednim potezom napravila rebus (VIDEO)