Stiglo sve na naplatu: Aneli progovorila o intimnim odnosima sa Lukom, Hana je jednim potezom demolirala! (VIDEO)

Au!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Da li se kaješ što si u ponedeljak imala onako žestoku akciju u hotelu, pa si sutradan ustala nervozna?

- Ne, nije uopšte bila žestoka akcija. Ja nisam ugrožena se*sualno da mene može se*s smiriti. Ja imam ovde druga probleme. Se*s nije nešto što me ispunjava da budem postpuno srećna. Nisam se*sualni manijak! To što imam emocija prema njemu ne znači da nemam probleme - rekla je Aneli.

- To je sramota jer mi nismo Aneli - rekla je Hana.

- Mi smo isti onda, samo su oni nakromani - rekla je Aneli.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić