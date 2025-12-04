Stiglo sve na naplatu: Aneli progovorila o intimnim odnosima sa Lukom, Hana je jednim potezom demolirala! (VIDEO)

Au!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.
Da li se kaješ što si u ponedeljak imala onako žestoku akciju u hotelu, pa si sutradan ustala nervozna?
- Ne, nije uopšte bila žestoka akcija. Ja nisam ugrožena se*sualno da mene može se*s smiriti. Ja imam ovde druga probleme. Se*s nije nešto što me ispunjava da budem postpuno srećna. Nisam se*sualni manijak! To što imam emocija prema njemu ne znači da nemam probleme - rekla je Aneli.
- To je sramota jer mi nismo Aneli - rekla je Hana.
- Mi smo isti onda, samo su oni nakromani - rekla je Aneli.
Detaljnije u nastavku ovog teksta.
Autor: A.Anđić