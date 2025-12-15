Ućutkuju me jer mnogo znam! Hana stala na put Sitinim lažima, jednim potezom ukopala Ahmićke: Luka je priznao da se Aneli drogira (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru ugostio je Hanu Duvnjak, kako bi sa njom porazgovarao o najaktuelnijim temama.

- Šta te ove nedelje najviš emotivno izmestilo? - pitao je Darko

- To što Nerio ćuti kad se ja napadam. Svaki put moram sa suzama u očima pogledam da bi on progovorio. Ja kad slušam šta Aneli priča, sve sa manje godina sam počela da se drogiram. Ona je htela da kaže ono što je Sita govorila napolju, pa je došlo do toka da smo krali po prodavnici. Za Aneli me više boli briga šta priča. Teši me što ona priča jednu, Sita drugu, a Jasna treću priču. Ako dođe nešto istinito za mene ja ću reći, kao što sam rekla za moju mamu. Svake nedelje je druga priča... Mene najviše boli što oni Ariu ni ne poznaju. Nisu je ni videle, ni čule, ma nisu joj ni rođendan čestitale. One Ariu ne vole. Moja majka potrošli 90% plate na moje dete. Podigla je ceos voj život da dođe ovde i da pazi na moje dete - rekla je Hana.

- Koji detalj misliš da je bitan da je bi ljudi shavtili problematiku odnos? - pitao je Darko.

- Recimo kad je bila priča da Aria nije mogla sama dole, a nije rekao da je imala ogradicu i na kreveru. Moja tetka je popila šaku u glavu jer jhe krenula da pomogne, Znaju da ima mnogo stvari koje ja znam, pa me zato ućutkuju. Luka je u ljutnji prizmnao da se ona droigira - rekla je Hana.

