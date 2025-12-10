Da li ja ličim na konobara? Aneli i Dačo mole za još koju kap alkohola, Toša ih jednim potezom vratio na fabrička (VIDEO)

Au!

Robot Toša ušetao na imanje Bele kuće kako bi se družio sa učesnicima Elite tokom večerašnje žurke. Aneli Ahmić i Dačo Virijević prvi su pristrčali kako bi dobili još malo alkohola.

- Daj mi jedno vino ili pivo - rekla je Aneli.

- Da li ti ja ličim na konobara? - pitao je Toša.

- Bezobrazan si, sad ću te prebiti - rekla je Aneli.

- Možemo li sad da dobijemo, a posle ti otkrivamo nešto? - pitao je Dačo.

- Toša je meni obećao iznenađenje - rekla je Maja.

- Hoćemo vino, pivo i viski i dobijaš informaciju od nas - rekla je Aneli.

- Obećao si mi iznenađenje - rekla je Maja.

- Pomerite se da prođem - rekao je Toša.

- Pop*zdeli su što si otišao sa mnom - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić