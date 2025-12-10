Au!
Robot Toša ušetao na imanje Bele kuće kako bi se družio sa učesnicima Elite tokom večerašnje žurke. Aneli Ahmić i Dačo Virijević prvi su pristrčali kako bi dobili još malo alkohola.
- Daj mi jedno vino ili pivo - rekla je Aneli.
- Da li ti ja ličim na konobara? - pitao je Toša.
- Bezobrazan si, sad ću te prebiti - rekla je Aneli.
- Možemo li sad da dobijemo, a posle ti otkrivamo nešto? - pitao je Dačo.
- Toša je meni obećao iznenađenje - rekla je Maja.
- Hoćemo vino, pivo i viski i dobijaš informaciju od nas - rekla je Aneli.
- Obećao si mi iznenađenje - rekla je Maja.
- Pomerite se da prođem - rekao je Toša.
- Pop*zdeli su što si otišao sa mnom - rekla je Milena.
Autor: A.Anđić