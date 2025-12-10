AKTUELNO

Zadruga

Da li ja ličim na konobara? Aneli i Dačo mole za još koju kap alkohola, Toša ih jednim potezom vratio na fabrička (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Au!

Robot Toša ušetao na imanje Bele kuće kako bi se družio sa učesnicima Elite tokom večerašnje žurke. Aneli Ahmić i Dačo Virijević prvi su pristrčali kako bi dobili još malo alkohola.

- Daj mi jedno vino ili pivo - rekla je Aneli.

- Da li ti ja ličim na konobara? - pitao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bezobrazan si, sad ću te prebiti - rekla je Aneli.

- Možemo li sad da dobijemo, a posle ti otkrivamo nešto? - pitao je Dačo.

- Toša je meni obećao iznenađenje - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Hoćemo vino, pivo i viski i dobijaš informaciju od nas - rekla je Aneli.

- Obećao si mi iznenađenje - rekla je Maja.

- Pomerite se da prođem - rekao je Toša.

- Pop*zdeli su što si otišao sa mnom - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

