Prihvatio sam je, a ona je svakog prodala: Terza vratio Minu na fabrička podešavanja, ona najavila još žešća raskrinkavanja (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Minu Vrbaški.

Pa šta gledaju tvoji ako toliko podržavaju tvoji, ako niste bili u vezi?

- Oni nisu u rijalitiju i ne želim vezu - rekla je Mina.

- Ti si mene zavlačila. Prvo si me razvalila i ponižavala, a onda si mi ovo uradila. Ovde devojka sve prodaje, prodaje i Asmina sad - rekao je Terza.

- Svako ko mi nabije nož u leđa, od mene će dobiti tako - rekla je Mina.

- Ja sam nju prihvatio kakva god bila - rekao je Terza.

- Nema mene šta ko da prihvata, to je moje i ja to nosim - rekla je Mina.

- Ona je mene zavlačila tri meseca, prebacuje mi Sofiju ovde. Čudno je jer je moja bivša i jer je veza imala težinu - rekao je Terza.

