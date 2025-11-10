KAKO JE PROVALIO DA SI G*VNAR?! Toša vratio Daču na fabrička podešavanja, smehotres u Eliti! (VIDEO)

Nikog nije poštedeo.
Toša je ovoga jutra porazgovarao sa učesnicima ispred izolacije, a Dača Virijević je iskoristio priliku da se požali.
- Šta sam ja doživeo da mi Bebica kaže da sam g*vnar - žalio se Dača.
- Ha, ha, ha, a kako je provalio da si g*vnar - pitao je Toša, a učesnici su prasnuli u smeh.
- Ne mislim da je Filip odlepio za njom, a Teodori se svako sviđa više od Bebice - istakla je Anita.
Nakon toga im se pridružila Milena Kačavenda, ali ni ona nije ostala pošteđena Tošinih komentara.
Autor: R.L.