KAKO JE PROVALIO DA SI G*VNAR?! Toša vratio Daču na fabrička podešavanja, smehotres u Eliti! (VIDEO)

Nikog nije poštedeo.

Toša je ovoga jutra porazgovarao sa učesnicima ispred izolacije, a Dača Virijević je iskoristio priliku da se požali.

- Šta sam ja doživeo da mi Bebica kaže da sam g*vnar - žalio se Dača.

- Ha, ha, ha, a kako je provalio da si g*vnar - pitao je Toša, a učesnici su prasnuli u smeh.

- Ne mislim da je Filip odlepio za njom, a Teodori se svako sviđa više od Bebice - istakla je Anita.

Nakon toga im se pridružila Milena Kačavenda, ali ni ona nije ostala pošteđena Tošinih komentara.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

