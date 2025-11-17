Reže rečima! Matora žestoko nagazila Luku, Jovana advokatica zapušila usta svojim neprijateljima: Spustila sam se na nivo rupe bez dna (VIDEO)

Au!

Jovana Tomić Matora je podelila sledeći budžet Miladinu Jovanu Jovičiću.

- Jompas je jedan od retkih ukućana za koje nisam promenila mišljenje i žao mi je što ćeš dobiti mali budžet - rekla je Matora, pa se osvrnula na Murata.

- Mali budžet i Muratu. Pričaš bolje nego Petja koja je bila ovde. Za tebe isto mali budžet. Rekla bi više da ti mi ne dobacujemo. Ne foliraš se. Čim te dižu znači da te ljudi napolju zapažaju. Nerio, mali budžet. Tebi sam rekla sve što mislim. Razumem da si ljut i razočaran. OSve stvari za majku su ekstremne. Možda se desi da se i tvoja majka pokaje, biće ti žao. I ja sam bila ljuta na svoje što nisu prihvatali moju devojku. Jovana me podseća na Jelenu Golubović. Kad kažeš da se spuštaš na nečiji nivo, zašto bi, ja ti to ne želim. Nemaš razlog da budeš kao neki! Prema meni i Dragani si okej. Za mene si od prvog dana zanimljiva i imaš šta da kažeš - rekla je Matora.

- Prvo da se izvinim. Ja sam se svima ovde obraćala sa Vi, meni ovo nije prirodno okruženje. Ćutala sam dok nije došlo na red moje dete. Da se nisam spustila na nnivo rupe bez dna, nikad ne bi prestali da me diraju - rekla je Jovana.

- Luka vi ste dobili veće budežte jer ste mi se ovde našli. Ti toliko voliš rijaliti i toliko lažeš i mažeš. Razmišljam šta bi bilo sutra da te okrenem da li bi me snimao. Ceo tvoj ulazak i sve što si radio pada u vodu. Da nije ušla Aneli ti bi za mene i dalje pokušavao da budeš sa Majom. Posle ovdakvih stavri što radiš u vezi, što ne bi uradio i meni i ne bih mogla da se družim sa tobom - rekla je Matora.

- Luka nikad nije pričao ni za koga loše. Ako uzmem i uslikam njen telefon ne znači da sam koristio situaciju. Možeš da misliš šta je. Nikad nisam rekao da je ona nešto uradila ili ja. Ako ikad budem nešto uradio daću ti ovaj telefon na poklon. Realan si komentator i to je to - rekao je Luka.

- Aneli ti i ja smo dobre jer me još nisi nagazila. Ja pamtim sve. Da smo trebali da se družimo i budemo drugari bili bi. Dajem ti mali budžet zbog svađa i bilo bi suludu drugačije - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić