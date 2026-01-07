Nižu udarce jedno za drugim: Aneli jedom rečenicom ponizila bivše momke, Anđelo jedva dočekao da unakazi Ivana: Platili su ga u cistarnama vinjaka (VIDEO)

Žestoko!

Voditelj Darko Tanasijević postavio je pitanje Marku Janjuševiću Janjušu.

- Kadaif je? - glasilo je pitanja za Janjuša, a on je odgovorio tačno.

- Vanja, Homokinetički zglob je? - glasilo je pitanje, a ona je odgovorila tačno.

- Teodora, koji junak uzima od bogatih i deli siromašnim? - glasilo je pitanje na koje je ona odgovorila netačno.

- Todić, koje je boje smaragd? - bilo je pitanje, a ona je odgovorila tačno.

- Luka, koji sport se odvija na velebrodu? - glasilo je pitanje, a on je dao tačan odgovor.

- Viktore, koliko stepeni ima prav ugao? - glasilo je pitanje, a on je tačno odgovorio.

- Milane, lemur je vrsta čega? - bilo je pitanje, a Milan je dao tačan odgovor.

- Mićo, džin koji živi među liliputancima je? - bilo je pitanje, a Miće je odgovori tačno.

- Dušice, ko je bio u svetskom prvestvu iz fudbala 1998. godine? - glasilo je pitanje, a ona je odgovorila tačno.

- Nerio, šta je ajlajner? - glasilo je pitanje, ali mu je Hana šapnula.

- Hana, ljudi rođeni u periodu od 21. maja su ? - glasilo je pitanje, a ona je dala tačan odgovor.

- Majo, 21.12.2010. godine je trebalo šta da se desi? - glasilo je pitanje, a ona je dala tačan odgovor.

- Ko je najplaćeniji igrač fubala Munjez, Terza ili Ivan? - pitao je Darko.

- Platili su ga u cistarnama vinjaka - rekao je Anđelo.

- Aneli, ime najpoznatije šimpanze je Asmin, Janjuš ili Luka? - pitao je Darko.

- Komplikovano pitanje - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić