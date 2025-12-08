Svi prijatelji joj okrenuli leđa: Mina na meti osuda zbog veze sa Viktorom, Terza jedva dočekao da je unakazi! (VIDEO)

Žestok početak Igre istine!

Lepi Mića započeo je još jednu "Igru istine", a prvo pitanje bilo je za Sofiju Janićijević.

- Sofija, šta se dešava između Milana i tebe i ko tu koga šalta? - pitao je Lepi Mića.

- Iskreno, nisam se igrala sa Milanom. Da li mi veruje i da li će mi verovati ili će verovati Terzi i Ivanu više me ne interesuje. Pokušala sam malopre da razgovaram sa njim i nije mi se svidelo na koji način razgovora sa mnom, pa sad iz principa neću da razgovaram sa njim - govorila je Sofija.

- Njen osmeh govori sve. Ja sam pričao sa mojim dragim ljudima, da li je to ispravno ili nije vreme će da pokaže. Sofiju ja ovde najbolje poznajem, kao što ona mene najbolje poznaje. Uvek mogu da je nasmejem, ja sam bio sa njom i draga sam joj osoba. Mi se družimo, a šta će biti mi ne znamo - dodao je Terza.

- Ne možemo da uđemo u vezu - poručila je Sofija.

- Sofija priča budalaštine i gluposti, u pabu jedno, a za stolom drugo. Saglasan sam sa njenom izjavom, više nećemo da pričamo. Ne mogu da pričam sa folirantima i glumcima - rekao je Milan.

- Taj koji priča u pabu jedno, a za stolom drugom si ti - odbrusila je ona.

- Viktore, da li misliš da je emocija Mine prema tebi iskrena ili da tera inat Terzi? - pitao je Lepi Mića.

- Ne mislim da je inat, mislim da je iskrena. Ako nije iskrena ne znam kako se ovako folira. Koju god Terza nameru da ima na nama je da dopustimo da li ćemo da dopustimo da on nas rastavi - rekao je Viktor.

- On priča gluposti po kući - dodala je Mina.

- Njeni ljudi su u šoku i zgroženi su njenim ponašanjem. Ako su u vezi čestitam. Ne zanima me ni Novu godinu da mi čestita. Ne treba mi ovakva osoba u životu - govorio je Terza.

- Bilo je trenutaka kad sam bila zagrejana, ali stvari koje su se dešavale su meni to ugasile i vremenom sam se ohladila. Možda su poslednje tri nedelje bile zavlačenje, a moja je greška je što to nisam sasekla. Viktor je neko ko nije nametljiv, mnogo je kulturan i vaspitan. Mnogo je mirniji, staloženiji, imam o svemu i svačemo da pričam, mnogo mi više odgovara ova energija i ovaj odnos, ispunjena sam i ne moram da razmišljam da li ću da imam probleme i ljubomorne scene - govorila je Mina.

- Imam snage da se nosim sa svim ovim. Sve mi se sviđa kod Mine, o fizičkom izgledu da ni ne pričam. Ja sa njom imam mir - dodao je Viktor.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić