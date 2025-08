Vi ste dve napaćene duše koje su se prepoznale: Anđela dobila vetar u leđa i podršku za ljubav sa Gastozom, Sofija na meti osuda! (VIDEO)

Žestok početak emisije!

Voditeljka Maša Mihailović u večerašnjoj emisiji "Narod pita" ugostila je Sofiju Janićijević i Anđelu Đuričić. Usledilo je prvo telefonsko uključenje, javila se Nataša sa Zvezdare.

- Želim da se obratim Anđeli, izgleda prelepo. Čestitam ti na druom mestu i Nenadu na prvom. Želim da kažem da sam bila upućena za tebe od pete sezone, u šestoj sam te više upoznala, a u osmoj sam se iznenadila kad si ušla. Nenad i ti ste neverovatnom spoj, vi ste dve napaćene duše koje su se prepoznale. Svi govore koliki ste vi foliranti i prevaranti, a vi ste istina i to mnoge boli. Prepoznala sam sebe u tebi kad sam imala 26 godina, ti si divna osoba koja ne voli laži, a sećam se koliko puta ti ne Nenad rekao da ne možeš da pronađeš pravdu na mestu na kom ste bili. Ti si sve svoje greške priznala, stala si iza njih i argumentima i činjenicama si branila sebe. Svojim greškama si samo sebi naštetila i svoju porodicu dovela u neprijatnu situaciju. Kad nisu znali kako da te slome krenuli su da pominju šestu sezonu i klipove, pokušali su svim oružjem da se okrenu protiv tebe, a to je jer nisi tiha i ne ćutiš. Ti se ne uklapaš u stereotipe "dobre devojke". Smetalo im je dok je trajao rijaliti, a tako i sad što stojiš. Najveći greh je biti žena sa stavom. Ti ne glumiš žrtvu, ti si žrtva sajber nasilja. Ženi ne treba da bude opcija da stane uz tu ženu, to treba da bude obaveza. Ovo što si upoznala Nenada, on ti se našao, ali ne kao uteha i spas, nego kao živi štit - govorila je gledateljka.

- Mnogo Vam hvala u moje i Nenadovo ime, sve najbolje želim Vama i Vašoj porodici - rekla je Anđela.

- Sofija, obratiću ti se kao žena ženi, ja razumem kad se vi unutra svađate i prepucavate argumentima koji su se desili unutar kuće i moram da priznam da 10 dana pred kraj rijalitija kad si razgovara sa Dačom ispred kuće nisam mogla da verujem da takve rečenice izlaze iz tebe. Ja sam ostala zatečena. Pričala si o Milici i o Anđeli. Samo ću jedno da te zamolim, ono što si sad uradila i došla sa tim čovekom, treba da pogledaš Anđelu koja sedi prekoputa tebe, a ne kao Anđelu, nego kao devojku od 26 godina i da vidiš u njoj mnoge žene kroz koje prolaze, a možda će tek proći kroz ovo, a ona ne glumi žrtvu nego je žrtva sajber nasilja - govorila je gledatelja.

- Meni je žao zbog klipova koji nisu izašli njenom voljom i mogli bi meni da se desi ako bih imala nekad takav sadržaj. Naša svađa ne bi bila o klipovima, da ona za mene nije pričala stvari koje su nepostojeće. Jako je ružno sa moje i njene strane što smo dozvolile da takve reči izlaze iz naših usta i nadam se da do toga više neće doći - dodala je Sofija.

Autor: A. Nikolić