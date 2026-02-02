Reže rečima! Advokatica sručila gorku istinu Bori u lice, on pomno ispratio svaku njenu reč, pa pokušao da sklopi primirje! (VIDEO)

Žestoko!

Takmičari Elite 9 danas biraju najzlonamerniju osobu u Beloj kući, a reč je dobila Jovana Mitić.

- Na prvom mestu je Aleksandra, pa Milena i Asmin. Oni su od početka bili najzlobniji prema meni. To što se prema meni ponašanje učesnika promenilo. Ja o vama nisam promenila mišljenje, ali imam korektniji odnos. Na prvom mestu je Bora. Ne mogu da uporednim svoj odnos sa tobom i sa nekim ljudima ovde. Ja sam stajala na tvoju stranu zbog godina, života i posla. Ja sam rasuđivala onako kako su o meni rasuđivali. Ti si bio u lošem odnosu i ti si se u to vraćao - rekla je Jovana.

- Ona mene zvala da spavamo u Janjuševom krevetu da ne vide kamere kako se grlimo - rekao je Bora.

- Ja sam se izvinila Jompasu, pa i Dušici. Sve što sam vam rekla stojim iza toga, a napolju ću još gora da budem. Lagala je da sam tukla pljugicu. Na trećem mestu si ti. Mene novac ne interesuje. Ti si neko pored Terze, Sofije i Matore koga ja ovde gotivim. Dao si legitimitet da se o meni iznose razne stvari. Izgovorio si da ja nekoga proganjam, a ja nisam ni Asmina, ni Boru proganjala - rekla je Jovana.

